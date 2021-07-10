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Канун Петрова дня в народе прозвали Крапивным заговеньем. По
народным приметам, 11 июля был последним днем, когда крапива обладала лечебными
свойствами. После этой даты использовать ее было неэффективно, считали
крестьяне.
В это время по традиции варили щи из крапивы. О полезных свойствах крапивы издавна было известно. В народной медицине ее довольно широко использовали – к примеру, как средство, способное остановить внутреннее кровотечение. Девушки тоже открыли для себя целебные свойства растения и использовали их, чтобы поддерживать красоту и здоровье волос. Как известно, отвар из крапивы укрепляет их и останавливает выпадение.
Суеверные говорили, что крапива отпугивает нечисть и охраняет от сглаза. Пучки растения развешивали на окнах и дверях, чтобы защитить жилище от злых сил.
Раннюю и снежную зиму обещает молчание кукушек в этот день.
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