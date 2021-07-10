Приметы на 11 июля: что нельзя делать в день Крапивного заговенья

Приметы на 11 июля: что нельзя делать в день Крапивного заговенья
фото: pixabay.com
Свадьбы в это время были под запретом

Канун Петрова дня в народе прозвали Крапивным заговеньем. По народным приметам, 11 июля был последним днем, когда крапива обладала лечебными свойствами. После этой даты использовать ее было неэффективно, считали крестьяне.

Что можно делать 11 июля, в день Крапивного заговенья

В это время по традиции варили щи из крапивы. О полезных свойствах крапивы издавна было известно. В народной медицине ее довольно широко использовали – к примеру, как средство, способное остановить внутреннее кровотечение. Девушки тоже открыли для себя целебные свойства растения и использовали их, чтобы поддерживать красоту и здоровье волос. Как известно, отвар из крапивы укрепляет их и останавливает выпадение.

Суеверные говорили, что крапива отпугивает нечисть и охраняет от сглаза. Пучки растения развешивали на окнах и дверях, чтобы защитить жилище от злых сил.

Что нельзя делать 11 июля 2021 года

  • Считалось плохой приметой рано отправляться в кровать. Молодежь вовсю пользовалась этим и устраивала веселые гулянья до утра с хороводами и песнями.
  • Также суеверные не играли свадеб на Крапивное заговенье. В народе говорили, что брак вскоре распадется, а расставшимся супругам предстоит еще два раза создать семью.
  • Нельзя встречать этот день в неприбранном жилище. По приметам, следует прибрать в доме и самому выкупаться и надеть чистую одежду. Крестьяне на Крапивное заговенье отправлялись париться в баню, чтобы очистить тело и дух.

Приметы на 11 июля

Раннюю и снежную зиму обещает молчание кукушек в этот день.

Если ветра нет, а деревья в лесу шумят – жди дождя.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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