Гороскоп на 11 июля 2021 года

Гороскоп на 11 июля 2021 года
Фото: www.pixabay.com
В воскресенье следует быть особенно внимательным к близким

В этот день звезды будут благоволить некоторым знакам зодиака. Однако воскресенье таит и угрозы – повышена вероятность получить травму.

Овен

Трудный день. Овнам придется столкнуться с клеветой и завистливостью. Недруги постараются испортить ваши планы на ближайшее будущее. Будьте бдительны и не доверяйте малознакомым людям.

Телец

Звезды обещают Тельцам перемены в жизни. Прислушивайтесь к внутреннему голосу, он подскажет правильное решение. Знаменательное событие, которое должно произойти в воскресенье, наделит вас мудростью.

Близнецы 

Близнецы также могут столкнуться с клеветой и обманом. Финансовые операции и вложения будут неудачными. От крупных покупок лучше воздержаться.

Рак

11 июля обещает стать богатым на события днем. Возможны неожиданные знакомства, которые в будущем перерастут в серьезные отношения. Постарайтесь провести время с близкими людьми – сейчас им особенно нужна забота Раков.

Лев

Звезды предостерегают Львов от излишней доверчивости. Партнеры и коллеги могут воспользоваться вашим незнанием дела и подставить вас. От крупных финансовых вложений лучше воздержаться.

Дева

Девам придется столкнуться с мошенничеством и обманом. Для того чтобы избежать таких неприятных встреч, лучше отправиться за город и провести время с близкими людьми. Также воскресенье можно посвятить творчеству.

Весы

11.07 будет трудным днем. Для того чтобы минимизировать последствия неблагоприятного дня, лучше отказаться от любых операций с деньгами. Также следует избегать ссор и конфликтов дома.

Скорпион 

Благоприятный день. Многие будут стараться обратить на себя внимание Скорпионов. Воскресенье отлично подходит для похода в гости или совместного с родными досуга за городом.

Стрелец

Стрельцам стоит быть начеку. Недоброжелатели спят и видят, как бы завладеть вашими достижениями. На работе возможен серьезный конфликт с недобропорядочными коллегами.

Козерог

Трудный день. Возможны конфликты в семье и на работе. Постарайтесь держать себя в руках, неаккуратно сказанное слово может привести к серьезному раздору с близкими людьми.

Водолей

Звезды обещают Водолеям позитивные перемены в жизни. Представители этого знака зодиака наконец-то смогут приступить к реализации давно задуманного проекта. Возможны внезапные финансовые поступления.

Рыбы

День будет полон противоречий. Радостные вести сменятся дурными и могут вывести Рыб из состояния равновесия. Однако будьте спокойны, в конце концов, все разрешится в вашу пользу.

Ранее "Утро.ру" делилось финансовым гороскопом на июль 2021 года.  

Ольга ФЕДОРОВА

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