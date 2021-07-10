В воскресенье следует быть особенно внимательным к близким

В этот день звезды будут благоволить некоторым знакам зодиака. Однако воскресенье таит и угрозы – повышена вероятность получить травму.

Овен



Трудный день. Овнам придется столкнуться с клеветой и завистливостью. Недруги постараются испортить ваши планы на ближайшее будущее. Будьте бдительны и не доверяйте малознакомым людям.



Телец



Звезды обещают Тельцам перемены в жизни. Прислушивайтесь к внутреннему голосу, он подскажет правильное решение. Знаменательное событие, которое должно произойти в воскресенье, наделит вас мудростью.



Близнецы



Близнецы также могут столкнуться с клеветой и обманом. Финансовые операции и вложения будут неудачными. От крупных покупок лучше воздержаться.



Рак



11 июля обещает стать богатым на события днем. Возможны неожиданные знакомства, которые в будущем перерастут в серьезные отношения. Постарайтесь провести время с близкими людьми – сейчас им особенно нужна забота Раков.



Лев



Звезды предостерегают Львов от излишней доверчивости. Партнеры и коллеги могут воспользоваться вашим незнанием дела и подставить вас. От крупных финансовых вложений лучше воздержаться.



Дева



Девам придется столкнуться с мошенничеством и обманом. Для того чтобы избежать таких неприятных встреч, лучше отправиться за город и провести время с близкими людьми. Также воскресенье можно посвятить творчеству.



Весы



11.07 будет трудным днем. Для того чтобы минимизировать последствия неблагоприятного дня, лучше отказаться от любых операций с деньгами. Также следует избегать ссор и конфликтов дома.



Скорпион



Благоприятный день. Многие будут стараться обратить на себя внимание Скорпионов. Воскресенье отлично подходит для похода в гости или совместного с родными досуга за городом.



Стрелец



Стрельцам стоит быть начеку. Недоброжелатели спят и видят, как бы завладеть вашими достижениями. На работе возможен серьезный конфликт с недобропорядочными коллегами.



Козерог



Трудный день. Возможны конфликты в семье и на работе. Постарайтесь держать себя в руках, неаккуратно сказанное слово может привести к серьезному раздору с близкими людьми.



Водолей



Звезды обещают Водолеям позитивные перемены в жизни. Представители этого знака зодиака наконец-то смогут приступить к реализации давно задуманного проекта. Возможны внезапные финансовые поступления.



Рыбы



День будет полон противоречий. Радостные вести сменятся дурными и могут вывести Рыб из состояния равновесия. Однако будьте спокойны, в конце концов, все разрешится в вашу пользу.

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