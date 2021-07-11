За неправильное поведение в этот день планеты могут строго наказать

Соединение Марса и Венеры, которое произойдет 13 июля, сулит неприятности для неподготовленных к событию людей. Об этом "Пятому каналу" рассказала астролог Алена Никольская.

По ее словам, событие, хоть и не такое редкое, но довольно уникальное. Соединение двух планет происходит примерно раз в два года.

"Этот аспект еще тем уникален, что эти две планеты соединяются в 20-м градусе знака Льва. Такое бывает примерно раз в 32 года", – пояснила она.

Она уверяет, что из-за энергии Льва день будет окрашен эмоциями, событиями и очень оптимистической энергией. Отголоски события будут проявлять себя вплоть до марта следущиего года, поэтому важно правильно провести день, когда соединяться Марс с Венерой.

Никольская советует одиноким людям 13 июля заняться поиском своей второй половины. Звезды будут поощрять все романтические начинания. Те, кто будут желать позитивных перемен в деловой или финансовой сфере тоже могут расчитывать на благосколонность. Однако Венера и Марс по своей астрологической сути являются довольно коварными планетами, поэтому день может нести за собой опасность.

Она пояснила, что в период соединения небесных тел нельзя делать никаких романтических шагов в отношении несвободных людей. Если вы разрушите или плохо повлияете на чужие отношения, то это повлечет за собой кармические последствия.

"Вы не только разрушите жизни – свою и другого человека – но и потеряете очень много денег, если не сразу, то в ближайшем будущем. Потому что Венера вам этого не простит", – подытожила она.