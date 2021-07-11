Астролог предупредила об опасности 13 июля из-за сближения Марса и Венеры

Астролог предупредила об опасности 13 июля из-за сближения Марса и Венеры
Фото: pixabay.com
За неправильное поведение в этот день планеты могут строго наказать

Соединение Марса и Венеры, которое произойдет 13 июля, сулит неприятности для неподготовленных к событию людей. Об этом "Пятому каналу" рассказала астролог Алена Никольская. 

По ее словам, событие, хоть и не такое редкое, но довольно уникальное. Соединение двух планет происходит примерно раз в два года. 

"Этот аспект еще тем уникален, что эти две планеты соединяются в 20-м градусе знака Льва. Такое бывает примерно раз в 32 года", – пояснила она.

Она уверяет, что из-за энергии Льва день будет окрашен эмоциями, событиями и очень оптимистической энергией. Отголоски события будут проявлять себя вплоть до марта следущиего года, поэтому важно правильно провести день, когда соединяться Марс с Венерой. 

Никольская советует одиноким людям 13 июля заняться поиском своей второй половины. Звезды будут поощрять все романтические начинания. Те, кто будут желать позитивных перемен в деловой или финансовой сфере тоже могут расчитывать на благосколонность. Однако Венера и Марс по своей астрологической сути являются довольно коварными планетами, поэтому день может нести за собой опасность.

Она пояснила, что в период соединения небесных тел нельзя делать никаких романтических шагов в отношении несвободных людей. Если вы разрушите или плохо повлияете на чужие отношения, то это повлечет за собой кармические последствия. 

"Вы не только разрушите жизни – свою и другого человека – но и потеряете очень много денег, если не сразу, то в ближайшем будущем. Потому что Венера вам этого не простит", – подытожила она.

Источник: Пятый канал
Роман ИГНАТОВ

Ответить:

новости партнеров

"Народ России должен увидеть боль": Помпео придумал сценарий борьбы с Москвой

Байден демонстрирует Путину свою слабость, считает он

Россию призвали быть настороже из-за убийства президента в Гаити

Причина кроется в исходящей от США опасности

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1735 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей