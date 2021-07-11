Звезды подскажут, как начать рабочую неделю

Подсказки экспертов по космическим объектам позволят правильно выстроить график на первый рабочий день. Для многих понедельник может стать судьбоносным.

Овен

Астрологам пока нечем порадовать Овнов. В их жизни продолжается сложный период. Возможны серьезные конфликты на работе и в семье. Главное сейчас – держать свои эмоции в узде.

Телец

День будет полон тревог и разочарований. В любом деле Тельцам стоит рассчитывать только на себя. Помощники извне способны лишь ухудшить и так шаткое положение дел.

Близнецы

День отлично подходит для занятия спортом и поездки на природу. Также Близнецы могут приступить к планированию будущего путешествия. Не стоит откладывать это дело в долгий ящик.

Рак

Звезды сулят Ракам неожиданные встречи. Знакомство с новыми людьми может перевернуть жизнь представителей этого знака с ног на голову. Готовьтесь к серьезным переменам в судьбе.

Лев

12 июля будет трудным, но результативным. От Львов потребуется вся их выдержка и трудолюбие. Если вы сможете справиться со сложными задачами, награда за это будет потрясающей.

Дева

Девам стоит быть начеку. В понедельник их будут преследовать разочарования и обманы. Возможны пропажи ценных вещей. Чтобы минимизировать последствия неблагоприятного дня, лучше провести понедельник в одиночестве.

Весы

Весам также предстоит окунуться в атмосферу коварства и недружелюбности. Недобросовестные коллеги будут чинить вам препятствия. Однако в семье воцарится гармония и покой. Все свои переживания вы можете обсудить с близкими людьми.

Скорпион

Скорпионы почувствуют небывалый прилив внутренних сил. День отлично подходит для самосовершенствования. Можете отправиться на выставку или заняться творчеством.

Стрелец

12.07 лучше провести в окружении близких людей. Все посторонние будут стремиться обмануть вас и нажиться за ваш счет. Звезды советуют Стрельцам избегать шумных вечеринок.

Козерог

Звезды обещают Козерогам приятную встречу. Увлечение может стать серьезным романом. Однако, скорее всего, эта связь быстро оборвется. От крупных финансовых вложений лучше воздерживаться.

Водолей

Водолеи почувствуют желание серьезно переменить свою жизнь. Не бойтесь рисковать, новые проекты обязательно оправдают себя. Возможны неожиданные поступления денежных средств.

Рыбы

Рыбам предстоит тщательно проанализировать события завершившейся недели. Не стоит забывать об ошибках, которые вы совершили. В будущем они могут обернуться серьезными неприятностями.

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