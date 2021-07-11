Ночное светило подскажет, как усовершенствовать внешность

Не секрет, что Луна влияет на все сферы жизни человека. Многие не представляют себе и дня без сверки с космическим объектом. При этом, если правильно использовать влияние Луны, можно быстро привести свой внешний вид в порядок.



12 июля

В понедельник ночное светило будет находиться в знаке зодиака Лев. Это отличное время для омоложения кожи. Смело можно применять соответствующие маски и крема. Также поход 12 июля в баню или массажный кабинет будет максимально эффективным. От эпиляции лучше воздержаться

13 июля

Луна переходит в знак Дева. В этот день натуральные обертывания для шеи и зоны декольте принесут потрясающие результаты. Мелкие морщинки быстрее разгладятся, а кожа получит сияющий здоровьем вид.

14 июля

В эту среду лучше отказаться от похода в массажный кабинет, эпиляции и коррекции бровей. Такие вмешательства могут привести к неприятным ощущениям. Массаж окажется малоэффективным.

15 июля

Луна переходит в знак Весы. В этот день все косметические процедуры можно отложить. Никакого вреда внешнему виду они не нанесут, но и эффекта от масок, обертывания и кабинетных процедур практически не будет.

16 июля

Пятница отлично подойдет для посещения массажного кабинета и выполнения гимнастики для глаз. Также ночное светило советует заглянуть в спортивный зал или отправиться на пробежку.

17 июля

Луна в Скорпионе. Опять же, день лучше посвятить спортивным мероприятиям. Можно сходить на плавание или на продолжительную прогулку. Коже следует дать отдохнуть от косметических процедур. От пиллинга точно следует воздержаться

18 июля

Воскресенье лучше посвятить расслабляющим процедурам. Можно посетить сауну или баню. От сильнодействующих косметических средств следует отказаться.

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