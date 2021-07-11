Для рыбаков праздник был по-особенному удачным

Согласно народному календарю, в понедельник 12 июля день Петра и Павла, или попросту Петров день, Петровские гуляния. Православные чтут память апостолов Петра и Павла, которых считают одними из первых христианских проповедников.

Очень многое этот день значил для рыбаков, которые считали святых своими покровителями.

Традиции и обычаи на 12 июля

На Руси это был довольно важный праздник. Перед ним было принято соблюдать пост, убираться в доме, готовить кушанье к обеденному столу, красили желтым цветом яйца, а также варили пиво. Традиционно праздник Петра и Павла праздновался в течение нескольких дней. Вечером все обязательно садились за стол вместе с родственниками.

Согласно народному каледнарю, день Петра и Павла замыкает цикл праздников, посвященных расвету сил природы. До этого празднуется еще день Аграфены Купальницы 6 июля и Ивана Купалы 7 июля.

Что можно делать в Петров день

Рыбаки должны били в этот день принести подношения в храм и помолиться о грядущем улове.

Предки полагали, что 12 июля обязательно нужно дождаться рассвета после дневных гуляний. Тогда человек обязательно станет счастливым, а удача не покинет его в течение всего года.

Считалось, что союз между молодыми, заключенный в этот день, будет удачным. Поэтому было принято играть пышные свадьбы.

Купание считалось обязательным ритуалом в этот день, поскольку, по поверью, все русалки и лешие спят. Если девушка умоется 12 июля из трех ручьев, то это продлит ее молодость и красоту.

Что нельзя делать в день Петра и Павла

Все уборки в доме нужно было сделать накануне, в этот день это было запрещено.

Не разрешалось ругаться и вынашивать скверные мысли.

Нельзя было брать денег или еды взаймы – нужно было все получить собственными силамы.

Запрещалось заниматься нечестными делами.



