Приметы на 12 июля: что нельзя делать в Петров день

Приметы на 12 июля: что нельзя делать в Петров день
Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Для рыбаков праздник был по-особенному удачным

Согласно народному календарю, в понедельник 12 июля день Петра и Павла, или попросту Петров день, Петровские гуляния. Православные чтут память апостолов Петра и Павла, которых считают одними из первых христианских проповедников. 

Очень многое этот день значил для рыбаков, которые считали святых своими покровителями. 

Традиции и обычаи на 12 июля

На Руси это был довольно важный праздник. Перед ним было принято соблюдать пост, убираться в доме, готовить кушанье к обеденному столу, красили желтым цветом яйца, а также варили пиво. Традиционно праздник Петра и Павла праздновался в течение нескольких дней. Вечером все обязательно садились за стол вместе с родственниками. 

Согласно народному каледнарю, день Петра и Павла замыкает цикл праздников, посвященных расвету сил природы. До этого празднуется еще день Аграфены Купальницы 6 июля и Ивана Купалы 7 июля. 

Что можно делать в Петров день

  • Рыбаки должны били в этот день принести подношения в храм и помолиться о грядущем улове. 
  • Предки полагали, что 12 июля обязательно нужно дождаться рассвета после дневных гуляний. Тогда человек обязательно станет счастливым, а удача не покинет его в течение всего года.
  • Считалось, что союз между молодыми, заключенный в этот день, будет удачным. Поэтому было принято играть пышные свадьбы.
  • Купание считалось обязательным ритуалом в этот день, поскольку, по поверью, все русалки и лешие спят. Если девушка умоется 12 июля из трех ручьев, то это продлит ее молодость и красоту.

Что нельзя делать в день Петра и Павла

  • Все уборки в доме нужно было сделать накануне, в этот день это было запрещено.
  • Не разрешалось ругаться и вынашивать скверные мысли. 
  • Нельзя было брать денег или еды взаймы – нужно было все получить собственными силамы. 
  • Запрещалось заниматься нечестными делами. 


Роман ИГНАТОВ

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