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Согласно народному календарю, в понедельник 12 июля день Петра и Павла, или попросту Петров день, Петровские гуляния. Православные чтут память апостолов Петра и Павла, которых считают одними из первых христианских проповедников.
Очень многое этот день значил для рыбаков, которые считали святых своими покровителями.
На Руси это был довольно важный праздник. Перед ним было принято соблюдать пост, убираться в доме, готовить кушанье к обеденному столу, красили желтым цветом яйца, а также варили пиво. Традиционно праздник Петра и Павла праздновался в течение нескольких дней. Вечером все обязательно садились за стол вместе с родственниками.
Согласно народному каледнарю, день Петра и Павла замыкает цикл праздников, посвященных расвету сил природы. До этого празднуется еще день Аграфены Купальницы 6 июля и Ивана Купалы 7 июля.
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