Астрологический прогноз для всех знаков зодиака

На предстоящей неделе не стоит отчаиваться и опускать руки. Верьте в лучшее и ваши мечты обязательно начнут сбываться.



Овен

У представителей этого знака – благоприятный период с 12 по 18 июля 2021 года, говорят звезды. Одиноким Овнам выпадет шанс встретить вторую половинку. Тем, кто уже встретил свою любовь, астрологи рекомендуют проводить с партнером больше времени. На досуге стоит заняться тем, что вас вдохновляет и заряжает позитивом – это могут быть прогулки на природе, спорт, танцы – к чему лежит душа.

Телец

Тельцам звезды предрекают неспокойную неделю. Не исключены конфликты с близкими и коллегами. Поэтому не стоит планировать что-то важное, начинать новые проекты. Это время лучше провести, плывя по течению.

Близнецы

С 12 по 18 июля вас ждет удача. Близнецы будут необычайно энергичны и деятельны. Благоприятны новые начинания, знакомства. В целом период будет плодотворным, поэтому самое время начать делать шаги на пути к достижению заветной цели.

Рак

Если вы часто чувствуете, что живете не своей жизнью, самое время что-то менять, говорят звезды. Для каждого человека важно ощущать себя востребованным, реализовать свой потенциал. Поэтому если давно хотели сменить работу или разорвать тягостные отношения – сейчас подходящий момент.

Лев

Харизматичные Львы в период с 12 по 18 июля предстанут перед окружающими во всей красе. Вы будете невероятно энергичны и обаятельны. Используйте это во благо себе – не отказывайтесь от предложений, новых проектов. Возможно интересное знакомство, которое повлияет на ваше будущее, говорят звезды.

Дева

Представителям этого знака звезды советуют "уйти в дзен". Поразмышляйте не спеша о своей жизни – чего вы от нее хотите, кем видите себя в будущем. Это благоприятный период для планов и мечтаний. Не исключено, что придут новые идеи, вы взглянете на себя с другой стороны и поймете, куда двигаться дальше.

Весы

Вы будете необычайно привлекательны для представителей противоположного пола. Если вы еще не обрели любовь, воспользуйтесь этим. Не исключено, что романтическое знакомство перерастет в нечто большее.

Скорпион

На этой неделе вам пригодится ваше самообладание. Высока вероятность конфликтов – постарайтесь не вспыхивать сразу, иначе ссор на работе и дома не избежать. Чтобы избавиться от напряжения, побалуйте себя чем-то приятным. Сходите на массаж, прогулку, примите расслабляющую ванну, пересмотрите любимые фильмы.

Стрелец

Стрельцам звезды сулят успехи на работе. Ваши целеустремленность и трудолюбие начнут приносить плоды. В период с 12 по 18 июля вас наполнит энергия – используйте ее для достижения целей.

Козерог

Представителям этого знака стоит расслабиться. Вы будете раздражительны, будет казаться, что все валится из рук. В таком состоянии лучше отпустить ситуацию и не начинать новых дел. Черные полосы случаются у всех – нужно только немного подождать, и все наладится.

Водолей

Водолеи будут чувствовать себя обиженными на весь мир. Не поддавайтесь чувствам, что все хотят вам навредить, унизить, подавить. Постарайтесь обходить острые углы – конфликт может затянуться надолго.

Рыбы

С 12 по 18 июля вы будете пребывать в мире с самими собой и окружающими. Звезды говорят, что неделя будет спокойной, без неприятных сюрпризов и потрясений. Воспользуйтесь возможностью и отдохните от суеты.