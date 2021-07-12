Астролог подсказала способ добиться поставленных целей

Во вторник, 13 июля, белая Луна совершит переход в знак Козерога, который считается символом упорства и настойчивости в вопросах достижения поставленных задач. Этот период нужно потратить на то, чтобы улучшить свое финансовое положение и реализовать давно задуманные идеи.

Для начала необходимо четко прописать, чего вы хотите добиться в краткосрочной перспективе. Но делать это нужно особым образом.

Допустим, если вы хотите выучить английский язык, то не стоит формулировать свое желание именно так. Лучше, если вы уточните конкретный период, когда вы хотите это сделать, для чего вам это нужно и степень владения. То есть, вам нужно, например, написать: "Хочу выучить язык в течение 6 месяцев, чтобы свободно говорить на английском с иностранцами".

Прописывайте цели, которые, по вашему мнению, помогут вам в самореализации, а затем начинайте действовать. Козерог обязательно поможет вам, если будете трудиться и четко знать, чего хотите.

Для карьерного взлета нужно вкладываться и верить в то, что вы делаете. Не ждите, что успех свалится вам на голову. Только при таком раскладе с 13 июля вы сможете добиться улучшения своего финансового состояния или даже продвижения по карьерной лестнице.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, какие знаки зодиака ждет успех с 12 июля.