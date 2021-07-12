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В эту дату православные почитают ближайших учеников Иисуса Хрита – 12 апостолов. Верующие 13 июля ходят в церкви и молятся им, а также устраивают гуляния.
1. В этот день нужно помогать бедным.
2. Также стоит простить окружающим обиды и самому попросить прощения.
3. Праздник подходит для того, чтобы бороться с недостатками.
4. Нужно надевать лучшую одежду в гардеробе в этот день.
1. В этот день запрещается грустить, злиться, жаловаться и думать о плохом. Все негативные эмоции нужно подавлять.
2. Ругаться – к несчастью.
3. Опасно стричь волосы в эту дату.
4. Не рекомендуется работать в огороде, иначе можно остаться без урожая.
5. Умываться водой из-под крана – к беде. Нужно использовать родниковую жидкость.
Кукушка поет – зима наступит поздно.
Желтые облака – к осадкам. Дожди предвещает и отсутствие росы утром.
Утром есть облака – днем будет гроза.
На Руси крестьяне выходили в поле на рассвете и кланялись солнцу. Наши предки верили, что нужно попросить 12 апостолов об хорошем урожае хлеба.
После на работы уходили в лучших одеждах и брали с собой яйца, которые считались символом жизни.
Ранее "Утро.ру" делилось церковными праздниками на весь июль.
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