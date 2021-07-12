Приметы на 13 июля: что нельзя делать на Собор 12 апостолов

Приметы на 13 июля: что нельзя делать на Собор 12 апостолов
Фото: F. Herrmann/blickwinkel/www.globallookpress.com
В эту дату запрещается устраивать разборки

В эту дату православные почитают ближайших учеников Иисуса Хрита – 12 апостолов. Верующие 13 июля ходят в церкви и молятся им, а также устраивают гуляния. 

Что можно делать 13 июля

1. В этот день нужно помогать бедным.

2. Также стоит простить окружающим обиды и самому попросить прощения.

3. Праздник подходит для того, чтобы бороться с недостатками.

4. Нужно надевать лучшую одежду в гардеробе в этот день. 

Что нельзя делать 13 июля 

1. В этот день запрещается грустить, злиться, жаловаться и думать о  плохом. Все негативные эмоции нужно подавлять.

2. Ругаться – к несчастью. 

3. Опасно стричь волосы в эту дату. 

4. Не рекомендуется работать в огороде, иначе можно остаться без урожая.

5. Умываться водой из-под крана – к беде. Нужно использовать родниковую жидкость. 

Приметы и суеверия 13 июля 

Кукушка поет – зима наступит поздно.

Желтые облака – к осадкам. Дожди предвещает и отсутствие росы утром. 

Утром есть облака – днем будет гроза. 

Традиции 13 июля

На Руси крестьяне выходили в поле на рассвете и кланялись солнцу. Наши предки верили, что нужно попросить 12 апостолов об хорошем урожае хлеба. 

После на работы уходили в лучших одеждах и брали с собой яйца, которые считались символом жизни. 

Ранее "Утро.ру" делилось церковными праздниками на весь июль. 

Полина ИВАНОВА

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