В эту дату православные чтут память святых чудотворцев

Кузьма и Демьян были родными братьями, которые занимались врачевательством. Они бесплатно лечили всех страждущих и обладали даром исцеления. Для того чтобы 14 июля прошло на позитивной ноте, следует не забывать о народных приметах.



Что нельзя делать на Кузьму и Демьяна

Женщинам и девушкам в среду противопоказана любая работа. В этот день все обязательства лучше возложить на сильные мужские плечи. Как минимум, нужно отказаться от физического труда. В противном случае весь оставшийся год представительницы прекрасного пола проведут в поте лица.

14 июля также следует отказаться от крупных покупок. Лучше вложить денежные средства – тогда они принесут большие прибыли спустя некоторое время.

А еще календарь народных примет советует воздержаться от изобилия в обедах и ужинах. Скромная трапеза благотворно скажется на атмосфере в семействе.

С предложением выйти замуж тоже придется повременить. На Руси верили, что запланированная в этот день свадьба приведет к созданию семьи полной раздоров.

Проявление 14 июля дурных человеческих качеств – зависти и гнева негативно скажется на всем оставшемся времени года. Излишним недовольством можно отпугнуть от себя удачу.

Приметы на 14 июля

Синицы за окном поют – скоро начнутся сильные дожди.

Крик сорок и ворон предвещает аномальную жару.

Красная Луна в небе, значит, скоро начнется ветреная погода.

Отправиться на прогулку в красной или белой рубахе – обеспечить себе богатый на события год.

Ранее "Утро.ру" опубликовало календарь церковных праздников на весь июль.