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Кузьма и Демьян были родными братьями, которые занимались
врачевательством. Они бесплатно лечили всех страждущих и обладали даром
исцеления. Для того чтобы 14 июля прошло на позитивной ноте, следует не
забывать о народных приметах.
Женщинам и девушкам в среду противопоказана любая работа. В этот день все обязательства лучше возложить на сильные мужские плечи. Как минимум, нужно отказаться от физического труда. В противном случае весь оставшийся год представительницы прекрасного пола проведут в поте лица.
14 июля также следует отказаться от крупных покупок. Лучше вложить денежные средства – тогда они принесут большие прибыли спустя некоторое время.
А еще календарь народных примет советует воздержаться от изобилия в обедах и ужинах. Скромная трапеза благотворно скажется на атмосфере в семействе.
С предложением выйти замуж тоже придется повременить. На Руси верили, что запланированная в этот день свадьба приведет к созданию семьи полной раздоров.
Проявление 14 июля дурных человеческих качеств – зависти и гнева негативно скажется на всем оставшемся времени года. Излишним недовольством можно отпугнуть от себя удачу.
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