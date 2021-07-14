День будет полон сюрпризов и приятных встреч

15 июля Луна окажется в знаке зодиака Телец. Такое положение ночного светила активизирует интуицию. В этот день следует прислушиваться к внутреннему голосу и руководствоваться его советами при принятии решений.

Овен



В этот день Овны почувствуют прилив энергии. Все задуманное будет даваться с легкостью 15.07.2021. Возможны небольшие склоки на работе. Новое знакомство обещает перерасти в бурный роман.



Телец



Тельцам следует воздержаться от расточительства. Лишние траты могут привести к подрыву благосостояния. При этом продуманные вложения способны приумножить богатство представителей этого знака.



Близнецы



15 июля звезды сулят Близнецам встречу с новым увлечением. Скорее всего, оно будет кратковременным, однако оставит после себя приятное воспоминание. Также возможно неожиданное финансовое поступление.



Рак



Раки будут ощущать мощную поддержку от окружающих. Представители этого знака могут доверить все свои переживания близким – так намного проще переживать жизненные перипетии. На работе возможен серьезный скандал.



Лев



Львы 15.07 столкнуться с непониманием окружающих. Прислушайтесь к внутреннему голосу, он подскажет, как наладить отношения с близкими людьми. От крупных покупок следует воздержаться.



Девы



Звезды предупреждают Дев о возможном обмане со стороны коллег. В этот день следует полагаться только на личное восприятие ситуации. Подсказки третьих лиц приведут к провалу.



Весы



Тяжелый день. Весы почувствуют истощение внутренних сил. Новые знакомства не предвещают ничего хорошего. В четверг многие люди будут стремиться воспользоваться вами в корыстных целях.



Скорпион



Звезды советуют Скорпионам потратить день на осмысление прошедшего периода. От встречи с друзьями и шумных посиделок лучше воздержаться. Возможно повышение на работе или неожиданная премия.



Стрелец



Астрологи обещают Стрельцам новые приятные знакомства. Возможно именно в этот день представители данного знака зодиака повстречают свою вторую половинку. 15 июля лучше провести на природе.



Козерог



Козерогам следует держать свои эмоции в узде. Излишняя вспыльчивость и недовольство могут привести к непоправимым последствиям. Постарайтесь проявить чуткость в общении с близкими людьми.



Водолей



Звезды обещают Водолеям появление возможностей для улучшения благосостояния. Вероятно, в вашу жизнь придет могущественный покровитель, который поможет справиться с житейскими трудностями.



Рыбы



Сложный день. От поездок на природу лучше воздержаться. Здоровье Рыб может быть подорвано нервным срывом. День лучше провести в одиночестве. Можно заняться творчеством или посетить культурное мероприятие.

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