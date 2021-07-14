В этот день принято просить любви и счастья

На Руси 15 июля отмечали день Берегини – славянского божества, считавшейся покровительницей земли. Наши предки обязательно ходили в эту дату в лес и кланялись духу. Православные же почитают память святителя Фотия, митрополита Киевского, а также Божью Матерь.

Традиции и обычаи 15 июля

На Руси Берегиня считалась защитницей от несчастий, берегла семейную жизнь, здоровье, скот, охотников и рыбаков. Считалось, что на земле она принимает образ ткачиху и ткала полотенца. Поэтому принято было вышивать на полотенцах знаки росы, которые могли снять усталость и защитить здоровье.

Девушкам нельзя было ходить в лес.

Что нельзя делать 15 июля

1. В эту дату запрещается лениться.

2. Опасно конфликтовать и ссориться, а также говорить гадости и вестись на провокации.

3. Переезд лучше отложить на другой день – иначе грозят беды, в том числе финансовые.

4. Не стоит совершать никаких операций, связанных с деньгами, или делать крупные покупки.

Что можно делать 15 июля

1. Этим утром стоит умыться холодной водой, тогда урожай порадует своим обилием.

2. Все процедуры для здоровья и красоты пройдут удачно.

3. Можно завершать начатые раннее дела – это к удаче.

Приметы и суеверия на 15 июля

1. Роса на траве – к ливням.

2. Вороны каркают или строят гнезда – к беде.

3. Пение сычей – к хорошему урожаю.

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