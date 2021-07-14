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На Руси 15 июля отмечали день Берегини – славянского божества, считавшейся покровительницей земли. Наши предки обязательно ходили в эту дату в лес и кланялись духу. Православные же почитают память святителя Фотия, митрополита Киевского, а также Божью Матерь.
На Руси Берегиня считалась защитницей от несчастий, берегла семейную жизнь, здоровье, скот, охотников и рыбаков. Считалось, что на земле она принимает образ ткачиху и ткала полотенца. Поэтому принято было вышивать на полотенцах знаки росы, которые могли снять усталость и защитить здоровье.
Девушкам нельзя было ходить в лес.
1. В эту дату запрещается лениться.
2. Опасно конфликтовать и ссориться, а также говорить гадости и вестись на провокации.
3. Переезд лучше отложить на другой день – иначе грозят беды, в том числе финансовые.
4. Не стоит совершать никаких операций, связанных с деньгами, или делать крупные покупки.
1. Этим утром стоит умыться холодной водой, тогда урожай порадует своим обилием.
2. Все процедуры для здоровья и красоты пройдут удачно.
3. Можно завершать начатые раннее дела – это к удаче.
1. Роса на траве – к ливням.
2. Вороны каркают или строят гнезда – к беде.
3. Пение сычей – к хорошему урожаю.
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