Приметы на 15 июля: что нельзя делать в день Берегини

Приметы на 15 июля: что нельзя делать в день Берегини
Фото: Галина Барбиер/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
В этот день принято просить любви и счастья

На Руси 15 июля отмечали день Берегини – славянского божества, считавшейся покровительницей земли. Наши предки обязательно ходили в эту дату в лес и кланялись духу. Православные же почитают память святителя Фотия, митрополита Киевского, а также Божью Матерь. 

Традиции и обычаи 15 июля

На Руси Берегиня считалась защитницей от несчастий, берегла семейную жизнь, здоровье, скот, охотников и рыбаков. Считалось, что на земле она принимает образ ткачиху и ткала полотенца. Поэтому принято было вышивать на полотенцах знаки росы, которые могли снять усталость и защитить здоровье. 

Девушкам нельзя было ходить в лес. 

Что нельзя делать 15 июля

1. В эту дату запрещается лениться. 

2. Опасно конфликтовать и ссориться, а также говорить гадости и вестись на провокации. 

3. Переезд лучше отложить на другой день – иначе грозят беды, в том числе финансовые. 

4. Не стоит совершать никаких операций, связанных с деньгами, или делать крупные покупки. 

Что можно делать 15 июля

1. Этим утром стоит умыться холодной водой, тогда урожай порадует своим обилием.

2. Все процедуры для здоровья и красоты пройдут удачно.

3. Можно завершать начатые раннее дела – это к удаче.

Приметы и суеверия на 15 июля 

1. Роса на траве – к ливням.

2. Вороны каркают или строят гнезда – к беде.

3. Пение сычей – к хорошему урожаю.

Ранее "Утро.ру" делилось финансовым гороскопом на июль 2021 год. 

Отдел информации

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