Пятница - сложный день, итоги которого окажут влияние на дальнейшую судьбу

В этот день ночное светило будет находиться в знаке зодиака Весы. Такое положение Луны обещает серьезные перипетии в жизни и судьбоносные встречи.

Овен



День отлично подходит для решения бытовых проблем. Звезды будут на стороне Овнов. Астрологи сулят представителям этого знака встречу, которая способна круто изменить их жизнь.



Телец



Тельцам может показаться, что все настроены против них. Однако это совсем не так. Решения, принятые 16 июля, благотворно повлияют на их будущую жизнь.



Близнецы

Трудный день. Близнецам придется столкнуться с серьезными проблемами на работе. Коварство недобросовестных коллег способно расстроить их планы. Проявите стойкость, тогда действия недоброжелателей не увенчаются успехом.

Рак



Эмоции – в сторону. Таков девиз 16.07. Вспыльчивость Раков и их неготовность идти на компромиссы сыграет злую шутку с представителями этого знака. Постарайтесь быть более чуткими к окружающим.



Лев

Львы почувствуют себя на коне. В пятницу в их жизни может появиться влиятельный покровитель, который возьмет на себя решение финансовых проблем. Однако самим Львам стоит воздержаться от крупных покупок в этот день.

Дева



Девам предстоит серьезный разговор с начальством. От вашего поведения зависит будущее развитие карьеры. Постарайтесь быть убедительными, но не перегибайте палку. Субординацию необходимо соблюдать.

Весы



Сложный в эмоциональном плане день. 16 июля Весам придется встретиться с непониманием со стороны близких людей. Зато в трудовой сфере все будет отлично. Новый партнер обещает стать ключевым клиентом на долгий срок.



Скорпион



Скорпионом нужно обратить внимание на собственное здоровье. День лучше провести на воздухе в окружении близких людей. Возможно получение травм. От управления транспортным средством лучше воздержаться.



Стрелец



Звезды советуют Стрельцам заняться спортом. В пятницу можно отправиться в зал или на пробежку в ближайший парк. Физическая активность в этот день даст отличные результаты.



Козерог



День будет полон сложностей и неприятных разговоров. От вашей выдержки зависит развитие общего дела. С финансами нужно быть особенно аккуратным. В семье Козерогов будет царить полная гармония и взаимопонимание.



Водолей



Водолеям необходимо отправиться на природу. День следует посвятить приятному времяпрепровождению. Представителям этого знака самое время освободить голову от ненужных мыслей и тревог.



Рыбы



Звезды предостерегают Рыб от поспешных выводов. Ощущение разочарования в окружающих может быть обманчивым. Постарайтесь сдержать свои эмоции и не рубите с плеча.

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