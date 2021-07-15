Приметы на 16 июля: что нельзя делать в Маков день

Приметы на 16 июля: что нельзя делать в Маков день
Фото: Виктор Лисицын/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
В этот запрещается отказывать в помощи

На Руси 16 июля начинали сажать мак, который использовали в кулинарии и лекарственных целях. Поэтому день получил название Маков. Наши предки верили, что это растение защищает от злых духов.

Традиции и обычаи 16 июля

На Руси в этот день старались защитить себя от болезней и порчи. Для этого варили отвары из целебных растений. в том числе мака, а также посыпали зернышками хлев и дом, чтобы уберечь скот и семью от несчастий.

Наши предки обязательно устраивали небольшой пир. Считалось, что вкусная и обильная еда в этот приносит удачу – хороший будет год, урожай и финансы. 

Что нельзя делать 16 июля

1. В эту дату запрещено делать что-то новое, а также отказываться от старых привычных вещей, например, менять распорядок дня.

2. Нельзя проявлять жадность и отказывать в милостыне.

3 Не стоит также пересаживать цветы.

4. Опасно употреблять спиртные напитки. 

Что можно делать 16 июля

В этот день можно испечь пироги и угостить ими окружающих, особенно нуждающихся. Это привлечет удачу в дом. 

Приметы и суеверия в Маков день

1. Комары активно летают – погода будет хорошей.

2. Собчак ведет себя беспокойно – ожидается непогода. 

3. Количество звезд на небе говорит о том, сколько будет радостных новостей в году. 

4. Невесте полезно съесть маковые зерна – убережет себя от порчи.

Ранее "Утро.ру" делилось гороскопом на неделю с 12 по 18 июля для всех знаков зодиака. 

Полина ИВАНОВА

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