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На Руси 16 июля начинали сажать мак, который использовали в кулинарии и лекарственных целях. Поэтому день получил название Маков. Наши предки верили, что это растение защищает от злых духов.
На Руси в этот день старались защитить себя от болезней и порчи. Для этого варили отвары из целебных растений. в том числе мака, а также посыпали зернышками хлев и дом, чтобы уберечь скот и семью от несчастий.
Наши предки обязательно устраивали небольшой пир. Считалось, что вкусная и обильная еда в этот приносит удачу – хороший будет год, урожай и финансы.
1. В эту дату запрещено делать что-то новое, а также отказываться от старых привычных вещей, например, менять распорядок дня.
2. Нельзя проявлять жадность и отказывать в милостыне.
3 Не стоит также пересаживать цветы.
4. Опасно употреблять спиртные напитки.
В этот день можно испечь пироги и угостить ими окружающих, особенно нуждающихся. Это привлечет удачу в дом.
1. Комары активно летают – погода будет хорошей.
2. Собчак ведет себя беспокойно – ожидается непогода.
3. Количество звезд на небе говорит о том, сколько будет радостных новостей в году.
4. Невесте полезно съесть маковые зерна – убережет себя от порчи.
Ранее "Утро.ру" делилось гороскопом на неделю с 12 по 18 июля для всех знаков зодиака.
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