Представителям четырех звездных домов нужно быть осторожнее

Конец лета будет благоприятным, однако представителям некоторых знаков зодиака придется непросто. Август приготовил для них не самые приятные сюрпризы, однако с трудностями можно будет справиться, если прислушаться к советам Павла Глобы.

Близнецы

Представителям этого воздушного знака придется работать. Много работать. Так что отпуск на конец лета лучше не планировать. Особенно тяжело Близнецам в августе придется, если до этого они позволяли себе лениться. Приготовьтесь в сжатые сроки разгребать накопившиеся дела.

Рак

Отдохнуть не получится и у Раков. Август приготовил для представителей знака немало испытаний. Будьте готовы, что постоянно будут возникать конфликты. И дома, и на работе. Если хотите этого избежать, то запаситесь терпением и будьте готовы идти на компромисс. Иначе будет тяжко.

Дева

В августе могут дать знать о себе проблемы со здоровьем. Не исключено, что Девы получат серьезные ожоги, поэтому будьте осторожнее с огнем. Звезды советуют на время отказаться от экстремальных хобби и найти время на отдых.

Водолей

Водолеям Павел Глоба предлагает просто плыть по течению, потому что судьба все делает за вас. Постарайтесь ничего не планировать на август, потому что высока вероятность, что задуманное не сбудется. Также не бойтесь идти на компромисс и уступать. Это позволит многого добиться.

Ранее Павел Глоба рассказал, какие знаки зодиака станут "денежным магнитом" в августе.