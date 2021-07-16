Суббота даст возможность примириться с близкими

В субботу Луна окажется в знаке зодиака Близнецы. Такое положение ночного светила активизирует потоки энергии и дает дополнительные жизненные силы.

Овен

Звезды предостерегают Овнов от излишней эмоциональности. 17 июля возможны конфликты с вышестоящими начальниками. Завистливость ваших коллег может негативно сказаться на карьере.

Телец

Тельцы будут чувствовать небывалый прилив энергии. В этот день их ждут приятные встречи, которые в будущем могут перерасти в серьезные отношения и даже брак. В финансовом плане также все будет благополучно.

Близнецы

Близнецам стоит провести эту субботу на природе. Отличным вариантом будет собрать близких людей и отправиться отдохнуть на пляж. Также день можно посвятить творчеству или походу на культурное мероприятие.

Рак

17 июля интуиция Раков будет на высоте. Окружающие нуждаются в вашей поддержке и совете. Финансовые вложения, сделанные в субботу, наверняка принесут большую выгоду.

Лев

Сложный день. Львам придется столкнуться с проблемами на работе. Начальство будет вами недовольно, хотя объективных причин для этого нет. Вам следует собрать свою выдержку, чтобы не наломать дров. Устраивать конфликты точно не стоит.

Дева

Девам советуют избегать взаимодействия с деньгами 17.07.2021. Суббота совсем не подходит для такого рода активностей. Совершенная в этот крупная покупка в будущем разочарует вас. Так что лучше воздержаться от растрат и провести время с близкими.

Весы

17.07 таит угрозу для здоровья. Весы могут получить серьезные травмы. Постарайтесь максимально внимательно подходить ко всем вопросам и не подвергайте себя лишнему риску. Шумные компании и выезды на природу лучше избегать.

Скорпион

Жизненный потенциал Скорпионов будет на высоте. Представители этого знака могут смело запускать новые проекты и подключаться к реализации бизнес-идей своих партнеров. Начатые в субботу дела принесут большую прибыль.

Стрелец

День пройдет спокойно. Никакие перипетии в личном и финансовом плане не предвидятся. Звезды советуют Стрельцам посвятить часть дня спортивным мероприятиям, а вечером хорошенько отдохнуть.

Козерог

Астрологи рекомендуют Козерогам обратить особое внимание на работу с документами. Допущенная в субботу ошибка может обернуться большими неприятностями в будущем. От крупных покупок лучше воздержаться.

Водолей

День отлично подходит для занятия творчеством и релаксации. Если на субботу выпали бизнес-встречи, они тоже будут успешными. Вечер лучше провести в компании друзей за городом.

Рыбы

Благоприятный день. Рыбы сумеют успешно провести деловые переговоры, а также успеют хорошо отдохнуть. Высокий уровень энергии позволит представителям этого знака быстро разобраться с делами и выкроить время для близких людей.

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