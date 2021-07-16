На Руси верили, что ревновать в этот день – себе вредить

17 июля православная церковь чтит память преподобной Марфы, а также трех святых, при жизни носящих имя Андрей – Критского, Рублева и Боголюбского. В этот день нужно избавиться от негативных мыслей и настроиться на положительный лад.



Что нельзя делать на Андрея

В этот день строго на строго запрещается пускать в свое сердце чувство ревности. Даже легкое недовольство второй половиной может негативно сказаться на будущей семейной жизни. Чувство недоверия к любимому человеку в этот день способно спровоцировать реальную измену.

А вот родителям следует воздержаться от строгого обращения с детьми. В этот день они особенно чувствительны. Наказание ребенка может привести к тому, что он замкнется в себе.

Также не рекомендуется заниматься ремонтными работами. Эффективность их будет очень низкая и вскоре все придется переделывать.

А еще на Руси верили, что излишества в этот день могут негативно сказаться на будущей жизни. Все купленные сверх меры вещи приведут к расстройству и долго не прослужат.

Также наши предки считали, что этот день таит в себе опасность. Поэтому не рекомендуется запускать новые проекты. В противном случае в будущем могут начаться финансовые проблемы.

Приметы на 17 июля

Листва пожелтела – осень в этом году придет рано.

Затянутое тучами небо обещает отличную погоду.

Небо содрогнулось от сильного грома – быть граду.

Много ягод в лесу родилось – зима будет суровой.

Ранее "Утро.ру" делилось финансовым гороскопом на июль 2021 год.

