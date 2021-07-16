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17 июля православная церковь чтит память преподобной Марфы, а также трех
святых, при жизни носящих имя Андрей – Критского, Рублева и
Боголюбского. В этот день нужно избавиться от негативных мыслей и настроиться
на положительный лад.
В этот день строго на строго запрещается пускать в свое сердце чувство ревности. Даже легкое недовольство второй половиной может негативно сказаться на будущей семейной жизни. Чувство недоверия к любимому человеку в этот день способно спровоцировать реальную измену.
А вот родителям следует воздержаться от строгого обращения с детьми. В этот день они особенно чувствительны. Наказание ребенка может привести к тому, что он замкнется в себе.
Также не рекомендуется заниматься ремонтными работами. Эффективность их будет очень низкая и вскоре все придется переделывать.
А еще на Руси верили, что излишества в этот день могут негативно сказаться на будущей жизни. Все купленные сверх меры вещи приведут к расстройству и долго не прослужат.
Также наши предки считали, что этот день таит в себе опасность. Поэтому не рекомендуется запускать новые проекты. В противном случае в будущем могут начаться финансовые проблемы.
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