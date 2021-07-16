Астрологи предупредили об опасности в определенных сферах

Увлекающиеся наукой о планетах знают, что их ретроградное положение влияет на нашу привычную жизнь. Этим летом сразу 4 планеты начнут вращаться в обратном направлении. Астрологи рассказали, чего ждать в этот период.

Юпитер будет двигаться ретроградно с 20 июня по 18 октября. Эта планета отвечает за развитие и счастье. Также она может влиять на тех людей, кто так или иначе связан с юриспруденцией.

Ретроградным Сатурн будет с 23 мая до 11 октября. Из-за этого можно временно утратить былую силу воли и твердость характера. Для того, чтобы не допустить конфликтов на этой почве, будьте готовы идти на компромиссы.

С Нептуном и Плутоном немного сложнее, потому что эти две планеты влияют не на каждого отдельно, а на все общество в целом. Нептун будет в ретроградном положении с 25 июня по 1 декабря, а Плутон – с 27 апреля по 6 декабря.

В связи с таким обилием ретроградных небесных светил, лето и осень этого года обещают быть непростыми, но очень богатыми на события, пишет "Пятый канал". Возможно, вам предстоит пересмотреть свои привычные взгляды на жизнь, начать что-то менять.

Ближе к октябрю "веселья" добавит ретроградный Меркурий, который окажется в таком положении 27 сентября и пробудет там до 18 октября.

В связи с этим Алена Никольская посоветовала быть осторожнее и перед принятием судьбоносных решений обязательно обращаться за помощью к звездам.

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