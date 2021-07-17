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18 июля получило в народе два названия – Афанасьев и Лунный
день. Новолуние выпадает именно на эту дату.
По народным приметам, в это время растущая луна делится энергией с людьми. Поэтому 18 июля принято было смотреть на молодой месяц и просить его об удаче, материальном благополучии и здоровье для себя и близких. Считалось, что особенно полезно такой обряд проводить мужчинам – лунный свет может прибавить сил.
Традиционно хозяйки в этот день пекли сладости в форме полумесяца. Печеньем и булочками угощали соседей и друзей.
Если месяц ярко светит – значит, осень будет сухая и погожая.
Звездное небо – жди тепла и солнца.
Полный список народных примет и суеверий на июль 2021 года читайте в нашем материале.
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