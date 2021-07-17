Приметы на 18 июля: что нельзя делать в Афанасьев день

Приметы на 18 июля: что нельзя делать в Афанасьев день
Фото: Robert Michael/dpa/www.globallookpress.com
С новолунием связано немало народных суеверий

18 июля получило в народе два названия – Афанасьев и Лунный день. Новолуние выпадает именно на эту дату.

Что можно делать в Лунный день

По народным приметам, в это время растущая луна делится энергией с людьми. Поэтому 18 июля принято было смотреть на молодой месяц и просить его об удаче, материальном благополучии и здоровье для себя и близких. Считалось, что особенно полезно такой обряд проводить мужчинам – лунный свет может прибавить сил.

Традиционно хозяйки в этот день пекли сладости в форме полумесяца. Печеньем и булочками угощали соседей и друзей.

Что нельзя делать 18 июля 2021 года

  • Дурной приметой считалось пребывать в плохом настроении и ссориться с окружающими. Так можно было отпугнуть удачу на весь год и навлечь на себя неприятности.
  • Также в Афанасьев день нельзя распускать слухи и рассказывать чужие тайны.

Приметы на 18 июля

Если месяц ярко светит – значит, осень будет сухая и погожая.

Звездное небо – жди тепла и солнца.

Полный список народных примет и суеверий на июль 2021 года читайте в нашем материале.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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