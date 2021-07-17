Астрологический прогноз для мужчин и женщин

Каким будет воскресенье, расскажут звезды.



Овен

18.07.2021 стоит тщательнее следить за своим здоровьем, в частности, питанием. Звезды советуют не пить спиртное и отдать предпочтение легкой пище – фруктам, овощам, нежирным мясу или рыбе. Если вас давно что-то беспокоит – не затягивайте поход к доктору.

Телец

Тельцам звезды рекомендуют не транжирить деньги. Возможно, в ближайшем будущем вас ждут значительные траты, поэтому сейчас стоит более взвешенно подходить к покупкам и откладывать. Также в этот день постарайтесь тщательно обдумывать новые предложения – есть риск попасться на удочку мошенников.

Близнецы

18 июля для вас – удачный день для оформления бумаг. Также хорошо пройдут переговоры, запланированные на эту дату. Возможно, вам сделаю выгодное предложение – не отказывайтесь сразу, взвесьте все "за" и "против".

Рак

В воскресенье, 18 июля, постарайтесь сдерживать эмоции. Звезды предупреждают – возможны конфликты с близкими, которые могут затянуться надолго.

Лев

Представителей этого знака зодиака в воскресенье будет переполнять энергия. Используйте ее для того, чтобы завершить накопившиеся дела – 18 июля все пройдет легко и быстро. Вечером возможно романтическое знакомство.

Дева

Звезды не советуют в этот день кого-то обманывать. Скорее всего, ваша хитрость вскроется, что обернется серьезными неприятностями.

Весы

18 июля вам, возможно, сделают соблазнительное деловое предложение. Не исключено, что речь пойдет о смене работы. Здесь нужно все тщательно обдумать и уже потом принимать решение.

Скорпион

Звезды советуют быть внимательными – высок риск получить травму. Особенно осторожными нужно быть за рулем. Проведите этот день в спокойствии, опасный период лучше переждать.

Стрелец

Благоприятный день для романтического свидания. Уделите внимание любимому человеку, устройте ему приятный сюрприз. Это поможет сгладить острые углы и освежит отношения.

Козерог

У Козерогов высока вероятность поссориться с друзьями или родственниками. Будьте дипломатичны и постарайтесь найти компромисс.

Водолей

Звезды советуют провести 18 июля с семьей. Отправляйтесь на прогулку, в музей или кино – всем это пойдет только на пользу.

Рыбы

Возможно, вам предстоит небольшое путешествие. Также день благоприятен для того, чтобы продумать свои дальнейшие цели и планы на жизнь. 18 июля вас посетят новые идеи, которые могут привести к успеху в будущем.