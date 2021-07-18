Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на понедельник

Луна 19 июля окажется в знаке Скорпиона. Поэтому день отлично подходит для работы, новых начинаний и решения важных вопросов. Не стоит бояться брать на себя больше новых дел и обязательств. Звезды сулят удачу тем, кто рискнет.

Овен

Представителям знака нужно быть начеку 19.07.2021. Овнов может ждать разочарование из-за собственных завышенных ожиданий и иллюзий. Чтобы это не произошло, не теряйте голову и не поддавайтесь эмоциям.

Телец

Тельцы смогут в этот день улучшить свое финансовое положение. Вам представится возможность получить новую работу или проект. Однако астрологи советуют посоветоваться со старшими прежде, чем соглашаться.

Близнецы

Вам стоит провести день активно, чтобы разгрузить голову. Сейчас вам нужно переключиться с навалившихся проблем. Близнецам полезно будет заняться физической активностью, съездить на природу или хотя бы прогуляться в соседнем парке.

Рак

Для Раков 19.07.будет подходящим временем для поездок или даже переезда. Ваша жизненная энергия сейчас находится на пике, поэтому не бойтесь делать шаг навстречу чему-то новому и неизвестного.

Лев

В понедельник Львы будут крайне эмоциональны. Вероятны конфликты и ссоры. Постарайтесь не говорить ничего лишнего сгоряча, сейчас не лучшее время высказывать окружающим свои чувства и обиды.

Дева

Довретесь своей интуиции. Только так вы сможете добиться успеха 19 июля. В этот день Девам не стоит полагаться на окружающих – сейчас они могут вас подвести.

Весы

Первая половина дня пойдет не так, как запланировано. Окружающие будут путать вам планы и вносить неразбериху. Весам останется лишь поддаться сложившимся обстоятельствам. Вечером ситуация наладится и можно будет свободно вздохнуть.

Скорпион

Скорпионам 19 июля нужно быть максимально собранными. Не пренебрегайте своими принципами и не соглашайтесь на просьбы и предложения, если не хотите. Иначе потом будете еще очень долго расплачиваться.

Стрелец

Стрельцов ждет удачный день. Вы будете общительны как никогда. Вага энергия позволит не только переделать все запланированные дела, но и завести новые полезные знакомства. Также возможна встреча со второй половинкой.

Козерог

Астрологи советуют Козерогам 19 июля 2021 года сделать то, о чем вы давно мечтали. В этот день удачными будут любые покупки – шопинг поднимет вам настроение, поэтому не отказывайте себе в этом удовольствии.

Водолей

Водолеев ждет благоприятный день. Вам стоит посвятить время самообразованию и чтению. Есть шанс, что в это время в простом хобби вы разглядите свое дело и новый источник дохода. Не ленитесь.

Рыбы

У вас в этот день возможно недопонимание с родными. Рыбам стоит прислушаться к тому, что говорят близкие и принять их слова близко к сердцу. В последнее время вы были достаточно отстранены, и настало время это изменить.

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