Астрологический прогноз для всех знаков зодиака позволит провести неделю налегке

Предпоследняя неделя июля обещает быть жаркой и не только из-за температуры воздуха. Это время активных действий, сложных решений и вечной беготни. Как в этом водовороте жизни преуспеть, подскажет гороскоп на неделю от "Утро.ру".

Овен

Овнам потребуется зарядиться энергией. Для этого отправляйтесь в отпуск на природу. Горы, водоемы и леса – сейчас для вас лучшее место силы.

Телец

Представителям знака будет эту неделю непросто. Тельцам придется делать то, чего они не хотят, но отказываться от дел будет нельзя. Встречи с друзьями позволят вам сохранить баланс гармонии.

Близнецы

Для Близнецов настало время задуматься о своем будущем и решиться на серьезные поступки. Не упустите шанс разбавить надоевшую рутину свежими эмоциями и впечатлениями, даже если окружающие раскритикуют ваши идеи.

Рак

Не сидите на месте. От того, насколько Раки будут активны в это время, зависит то, как пройдет остаток лета. Действуйте, берите на себя ответственность за поступки и дела, не бойтесь рисковать, и звезды вас наградят.

Лев

У Львов будет завал на работе. В какой-то момент вам может показаться, что у вас ничего не получается и все валится из рук. Не отчаивайтесь. Мелкие поражения позволят вам набрать так необходимого сейчас опыта для дальнейших грандиозных побед. Ваше же положение от этого не пострадает.

Дева

Звезды советуют Девам с 19 по 25 июля заняться своим здоровьем. Сейчас есть риск получить травму или заболеть. Чтобы избежать такого неприятного сценария, закаляйтесь и будьте внимательны.

Весы

Весам пора привнести в дом новую энергию. Можете начать ремонт, забрать с улицы кошку или просто поменять занавески. Любое изменение пойдет на пользу.

Скорпион

У вас откроется второе дыхание. Скорпионам нужно следовать своему чутью. Если не поступите так, как подсказывает неожиданно проснувшаяся интуиция, беды придется разгребать еще долго.

Стрелец

Стрельцам полезно будет избавиться от всего, что мешает вам двигаться вперед. Откажитесь от давящих на вас друзей, выбросьте старую одежду и лишние предметы в доме.

Козерог

На неделе с 19 по 25 июля Козероги будут в центре внимания. Все вокруг будут требовать вашей помощи и поддержки. Не отказывайте и сможете решить даже собственные проблемы по пути.

Водолей

Водолеев ждет творческая неделя. Идеи будут приходить вам в голову постоянно – смело применяйте их на практике. Успех гарантирован.

Рыбы

Ваши беспокойства, мучающие последнее время, неожиданным образом разрешаться. Рыбы смогут наладить отношения в коллективе и заявить о себе как о лидере.