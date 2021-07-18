В понедельник под запретом любые финансовые операции

Церковь почитает в этот день монаха Сисоя Великого. Поэтому на Руси дату называли Сысоевым днем. Крестьяне молились ему, прося хорошего урожая.

Традиции и обычаи Сысоева дня

Наши предки верили, что это время роса становится целебной. Старались пройтись босиком по мокрой траве на рассвете. Считалось, что так можно укрепить здоровье.

Крестьяне готовились собирать урожай и убирали погреба. Также собирали травы для лечения.

Что нельзя делать 19 июля

В этот день любые дела с финансами под запретом. Нельзя давать средства в долг или брать самому.

Не стоит ругаться и ссориться с близкими. Наоборот, в эту дату хорошо говорить по душам и делиться чувствами.

Запрещается смотреть на солнечные блики на воде. На Руси верили, что это к беде.

Охота также под запретом. А вот рыбалка, напротив, разрешена.

Не стоит торопиться и стараться решить все проблемы. Со временем ситуация сама улучшится.

Приметы и суеверия на 19 июля

По погоде в этот день определяли, какой будет осень.

Если урожай малины удался, то зима будет холодной.

В этот день старались не смотреть на небо – это к несчастьям.

Если вечером погода приятнее утренней, будут осадки.

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