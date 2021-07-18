Курс рубля
- Почему Россия не откажется от доллара
- Доллар по 68: как российская валюта отреагирует на дорогую нефть и новые штаммы COVID-19
- Эксперт усомнился в полном отказе России от доллара и назвал причину
Церковь почитает в этот день монаха Сисоя Великого. Поэтому на Руси дату называли Сысоевым днем. Крестьяне молились ему, прося хорошего урожая.
Наши предки верили, что это время роса становится целебной. Старались пройтись босиком по мокрой траве на рассвете. Считалось, что так можно укрепить здоровье.
Крестьяне готовились собирать урожай и убирали погреба. Также собирали травы для лечения.
В этот день любые дела с финансами под запретом. Нельзя давать средства в долг или брать самому.
Не стоит ругаться и ссориться с близкими. Наоборот, в эту дату хорошо говорить по душам и делиться чувствами.
Запрещается смотреть на солнечные блики на воде. На Руси верили, что это к беде.
Охота также под запретом. А вот рыбалка, напротив, разрешена.
Не стоит торопиться и стараться решить все проблемы. Со временем ситуация сама улучшится.
По погоде в этот день определяли, какой будет осень.
Если урожай малины удался, то зима будет холодной.
В этот день старались не смотреть на небо – это к несчастьям.
Если вечером погода приятнее утренней, будут осадки.
Ранее "Утрор.ру" делилось церковными праздниками на июль 2021 года.
Украинские правоохранители отвели министру обороны России два дня
Российский лидер хотел скоординировать действия двух стран