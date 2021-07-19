Приметы на 20 июля: что нельзя делать в день Авдотьи-сеногнойки

Приметы на 20 июля: что нельзя делать в день Авдотьи-сеногнойки
Фото: F. Herrmann/blickwinkel/www.globallookpress.com
Во вторник нежелательно вступать в брак

20 июля принято вспоминать преподобную Евдокию – княгиню Московскую. В народе ее называли Авдотьей-сеногнойкой. Такое прозвище монахиня получила из-за того, что обычно с этого дня начинались дожди. Из-за высокой влажности сено начинало портиться, поэтому крестьяне старались сделать запасы заранее.

Когда преподобной было 13 лет, она вышла замуж за князя Московского Дмитрия Ивановича. Супруги прожили вместе 22 года, у них родилось 12 детей. После смерти мужа Евдокия некоторое время стояла во главе Московского княжества. В 1407 году она стала монахиней. В этом же году преподобная скончалась.

Традиции и обычаи в день Авдотьи-сеногнойки

Если в этот день стояла хорошая погода, крестьяне шли в поле. Там они пели народные песни. Также было принято обматывать полотенцем первый сноп, после чего нести его в церковь на освещение.

Женщины плели из колосьев пояс и просили, чтобы проблемы со спиной обошли их стороной.

Что нельзя делать 20 июля

20 июля нежелательно играть свадьбу или вступать в отношения. В противном случае союз не будет крепким.

В этот день нельзя лгать – ни близким, ни чужим людям. Предки верили, что велика вероятность самим оказаться в неприятной ситуации.

На Руси считали, что 20 июля девушки должны отказаться от любой тяжелой работы. Иначе не избежать бедности.

Приметы и суеверия на 20 июля

Если в этот день идет дождь – урожай будет скудным.

Если вас обнюхала корова – к недугу.

Пауки долго плетут паутину – ждите засуху. 

Ранее "Утро.ру" опубликовало календарь народных праздников на июль 2021 года. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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