Гороскоп на 21 июля 2021 года

Гороскоп на 21 июля 2021 года
Фото: Yu Fangping/ Sipa Asia/ www.globallookpress.com
День будет полон сюрпризов

Начало дня обещает многим представителям зодиакального круга удивительные и странные события. Придется хорошо потрудиться, чтобы добиться успеха в работе и других делах.

Овен

Первая половина дня – время, когда Овнам стоит быть максимально внимательными. Велика вероятность совершить необдуманные поступки, о которых вы будете впоследствии жалеть. Ближе к вечеру напряжение спадет, и вы успешно справитесь с поставленными целями.

Телец

21 июля – благоприятный день для Тельцов. Астрологи заверяют – сегодня на вашем пути не встретятся никакие трудности. Не упустите шанса завершить старые дела и взяться за что-то новое. Кстати, отношения с окружающими в среду будут складываться отлично.

Близнецы

Сегодня удача будет на стороне Близнецов. День подходит для того, чтобы попробовать свои силы в какой-то совершенно новой для вас деятельности. Появится шанс помириться со старыми друзьями и решить семейные проблемы.

Рак

В среду Ракам важно держать эмоции под контролем. Многое вы будете принимать близко к сердцу. 21 июля – подходящий день для того, чтобы вычеркнуть из своей жизни тех, кто строит вам козни и распускает сплетни.

Лев

Звезды обещают Львам насыщенный день. Вы справитесь с большим количеством дел и улучшите свое материальное состояние. Вероятны новые знакомства и встречи с интересными людьми. Постарайтесь перенять у них полезный для вас опыт.

Дева

Сегодня Девам стоит отказаться от спешки. В противном случае ошибок и промахов не избежать. Подходя к решению важных вопросов с умом, вы добьетесь больших успехов. Вторую половину дня лучше всего посвятить отдыху или общению с близкими. 

Весы

Первая половина дня обещает быть достаточно напряженной для Весов. Вам будет непросто понять, в каком направлении двигаться. Не пренебрегайте советами знающих людей – взгляд со стороны поможет разобраться в проблемах. Вторая половина дня подарит много приятных моментов.

Скорпион

21 июля Скорпионы будут чаще обычного переживать из-за пустяков. Появится ощущение, что дела буквально "разрывают" вас. Однако вы не опустите руки и успешно справитесь со всеми трудностями.

Стрелец

Чтобы добиться успеха, Стрельцам придется проявить настойчивость и продемонстрировать высокую степень самообладания. День отлично подходит для занятия творческими делами. Новые идеи покажутся вам интересными и значимыми.

Козерог

Козерогам важно трезво оценивать ситуацию. Некоторые так и норовят ввести вас в заблуждение. Старайтесь опираться на полученный ранее опыт. Не беритесь за новые дела, если вы не завершили старые задачи.

Водолей

Среда – подходящий день для того, чтобы строить планы на будущее. Расставьте приоритеты и выясните для себя, в каком направлении хотите двигаться. Не слушайте тех, кто сомневается в вашем успехе.

Рыбы

21 июля Рыб ждет плодотворный день. Удастся выполнить большое количество дел, а также помочь родным и друзьям. Появится шанс вернуться к тем планам, реализация которых ранее казалась невозможной. 

Ранее "Утро.ру" опубликовало гороскоп на неделю с 19 по 25 июля. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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