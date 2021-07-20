Курс рубля
- Почему Россия не откажется от доллара
- Доллар по 68: как российская валюта отреагирует на дорогую нефть и новые штаммы COVID-19
- Эксперт усомнился в полном отказе России от доллара и назвал причину
Начало дня обещает многим представителям зодиакального круга удивительные и странные события. Придется хорошо потрудиться, чтобы добиться успеха в работе и других делах.
Овен
Первая половина дня – время, когда Овнам стоит быть максимально внимательными. Велика вероятность совершить необдуманные поступки, о которых вы будете впоследствии жалеть. Ближе к вечеру напряжение спадет, и вы успешно справитесь с поставленными целями.
Телец
21 июля – благоприятный день для Тельцов. Астрологи заверяют – сегодня на вашем пути не встретятся никакие трудности. Не упустите шанса завершить старые дела и взяться за что-то новое. Кстати, отношения с окружающими в среду будут складываться отлично.
Близнецы
Сегодня удача будет на стороне Близнецов. День подходит для того, чтобы попробовать свои силы в какой-то совершенно новой для вас деятельности. Появится шанс помириться со старыми друзьями и решить семейные проблемы.
Рак
В среду Ракам важно держать эмоции под контролем. Многое вы будете принимать близко к сердцу. 21 июля – подходящий день для того, чтобы вычеркнуть из своей жизни тех, кто строит вам козни и распускает сплетни.
Лев
Звезды обещают Львам насыщенный день. Вы справитесь с большим количеством дел и улучшите свое материальное состояние. Вероятны новые знакомства и встречи с интересными людьми. Постарайтесь перенять у них полезный для вас опыт.
Дева
Сегодня Девам стоит отказаться от спешки. В противном случае ошибок и промахов не избежать. Подходя к решению важных вопросов с умом, вы добьетесь больших успехов. Вторую половину дня лучше всего посвятить отдыху или общению с близкими.
Весы
Первая половина дня обещает быть достаточно напряженной для Весов. Вам будет непросто понять, в каком направлении двигаться. Не пренебрегайте советами знающих людей – взгляд со стороны поможет разобраться в проблемах. Вторая половина дня подарит много приятных моментов.
Скорпион
21 июля Скорпионы будут чаще обычного переживать из-за пустяков. Появится ощущение, что дела буквально "разрывают" вас. Однако вы не опустите руки и успешно справитесь со всеми трудностями.
Стрелец
Чтобы добиться успеха, Стрельцам придется проявить настойчивость и продемонстрировать высокую степень самообладания. День отлично подходит для занятия творческими делами. Новые идеи покажутся вам интересными и значимыми.
Козерог
Козерогам важно трезво оценивать ситуацию. Некоторые так и норовят ввести вас в заблуждение. Старайтесь опираться на полученный ранее опыт. Не беритесь за новые дела, если вы не завершили старые задачи.
Водолей
Среда – подходящий день для того, чтобы строить планы на будущее. Расставьте приоритеты и выясните для себя, в каком направлении хотите двигаться. Не слушайте тех, кто сомневается в вашем успехе.
Рыбы
21 июля Рыб ждет плодотворный день. Удастся выполнить большое количество дел, а также помочь родным и друзьям. Появится шанс вернуться к тем планам, реализация которых ранее казалась невозможной.
Ранее "Утро.ру" опубликовало гороскоп на неделю с 19 по 25 июля.
Тотальное повышение цен на различные товары, продолжающееся на протяжении нескольких месяцев, похоже докатилось до самого главного продукта питания – хлеба
Белоруссия интересует Белый дом лишь в контексте взаимоотношений с Россией