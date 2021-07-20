В среду нежелательно ругаться

В соответствии с народным календарем, 21 июля отмечается Прокопьев день. В эту дату чтят память троих святых: великомученика Прокопия Кесарийского, пострадавшего за свою веру, а также устюжского чудотворца Прокопия и праведного Прокопия Устьянского.

Традиции и обычаи в Прокопьев день

Считалось, что с 21 июля начинается самая жаркая часть лета. Наши предки верили – в это время в лесу можно наткнуться на комаху – лихорадку, имеющую вид катающегося по земле клубка. Необходимо было наступить на него, чтобы притянуть к себе удачу на целый год.

Этот день крестьяне обычно проводили в поле. По завершении работ они устраивали трапезу.

Оставшуюся после жатвы солому собирали и приносили домашним животным. В противном случае скот не захочет питаться заготовленным на зимний период кормом.

Что нельзя делать 21 июля

В этот день лучше отказаться от земельных работ. Кроме того, стоит отложить домашние дела на более подходящее время.

Также 21 июля нельзя выяснять отношения. Нежелательно пребывать в унынии и плакать.

Лучше отказаться от купания в открытых водоемах. Крестьяне верили, что на Прокопия можно потревожить водяного.

Приметы и суеверия на 21 июля

Пчелы стали более агрессивными – ждите жаркую погоду.

Если на улице дерутся воробьи, то погода будет солнечной.

После полудня пошел дождь – август выдастся дождливым.

В ночь на 21 июля на небе отчетливо видны звезды – осень будет погожей.

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