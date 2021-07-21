Приметы на 22 июля: что нельзя делать в день Панкратия и Кирилла

Приметы на 22 июля: что нельзя делать в день Панкратия и Кирилла
Фото: Nikolay Gyngazov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
В четверг не следует браться за новые дела

Четверг, 22 июля – день, когда вспоминают священномученика Панкратия, который был епископом в городе Тавромений. Также православные чтят память священномученика Кирилла, епископа Гортинского.

Традиции и обычаи в день Панкратия и Кирилла

Как правило, в этот день собирали первый урожай огурцов. Существовал один обычай, связанный с этим овощем – чтобы в дальнейшем срывать большое количество плодов, нужно втайне от всех закопать первый огурец в землю.

Первым попробовать плод должен был самый младший член семьи. Предки верили, что в таком случае весь урожай будет качественным.

22 июля люди отправлялись в лес за черникой. Считалось, что именно в эту дату ягода способна избавить от некоторых недугов. Среди них – проблемы со зрением, желудком и суставами.

На Панкратия и Кирилла знахари собирали лекарственные травы. Их использовали в различных ритуалах.

Что нельзя делать 22 июля

22 июля – неподходящий день для того, чтобы браться за новые дела. Добиться успеха вряд ли получится.

Нежелательно отказывать людям, которые обратились к вам за помощью. В противном случае от вас все отвернутся в сложное время.

В этот день стоит отказаться от нецензурной лексики, иначе год выдастся неблагоприятным.

Приметы и суеверия на 22 июля

В лесу много черники – зима будет морозной.

На ночном небе плохо видно звезды – ждите грозу.

В небе появилась радуга – погода будет солнечной.

Лягушки громко квакают – к ясной погоде, тихо – будет дождь. Земноводные молчат – ждите похолодания. 

Ранее "Утро.ру" рассказало, как привлечь к себе удачу в полнолуние 24 июля. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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