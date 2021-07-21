Гороскоп на 22 июля 2021 года

Гороскоп на 22 июля 2021 года
Фото: Arne Dedert /dpa/ www.globallookpress.com
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на четверг

22 июля – достаточно интересный, но при этом непростой день. Чтобы добиться успехов в делах, придется хорошо постараться. Не стоит спешить и одновременно реализовывать несколько планов – это ни к чему хорошему не приведет.

Овен

Звезды обещают Овнам достаточно напряженный день. Возможны разногласия с коллегами, а также трудности в решении рабочих вопросов. Следите за языком – есть риск очернить свою репутацию. Ближе к вечеру влияние позитивных тенденций возрастет.

Телец

В четверг Тельцам выпадет шанс придумать что-то новое и полезное. Вам в голову придет много интересных идей. Общение с окружающими будет складываться отличное – вы проявите себя с лучшей стороны и, возможно, найдете новых друзей.

Близнецы

Сегодня дела будут даваться Близнецам легко. Единомышленники окажут вам помощь, тем самым приблизив вас к успешной реализации задуманного. Не исключено, что со стороны поступят интересные деловые предложения.

Рак

В первой половине дня Ракам необходимо быть осторожными. Велика вероятность того, что вы скажете то, о чем в дальнейшем будете жалеть. 22 июля лучше отказаться от обсуждения планов на будущее. Вторую половину дня следует посвятить отдыху.

Лев

Львы получат шанс показать себя. Проявив настойчивость и целеустремленность, вы сможете увлечь своими идеями большое количество людей. Удастся разобраться в семейных проблемах и найти правильное решение.

Дева

22 июля – подходящий день для того, чтобы наладить отношения с коллегами и начальством. Звезды обещают Девам выгодные сделки и появление какого-то перспективного проекта. Постарайтесь уделить время близким и друзьям. 

Весы

В четверг Весы будут хорошо справляться со сложными делами. Полученный ранее опыт поможет добиться больших успехов. Стоит прислушиваться к своей интуиции – она выведет вас на правильный путь.

Скорпион

В этот день Скорпионы рискуют обмануться, понастроив большое количество иллюзий. Вы добьетесь успеха только в том случае, если будете здраво оценивать собственные силы. Ближе к вечеру возможны финансовые поступления.

Стрелец

Стрельцам стоит отказаться от спешки. Точность и аккуратность – вот в чем заключается залог успеха. Вполне возможно, что сегодня представители этого знака зодиака встретят свою любовь. Позвольте себе насладиться происходящим.

Козерог

Первая половина дня – неподходящее время для решения серьезных вопросов. Также в этот период не стоит инициировать перемены. Желательно прислушиваться к советам знающих людей – взгляд со стороны поможет выйти из тупиковой ситуации.

Водолей

Водолеев ждет достаточно напряженный день. Однако трудности не заставят вас опустить руки и отказаться от задуманного. Возможны разногласия с родными или коллегами. Старайтесь адекватно реагировать на критику и не ввязываться в споры.

Рыбы

Первая половина дня заставит Рыб понервничать. Придется решать свои и чужие проблемы, а также общаться с неприятными людьми. Ближе к вечеру у вас появится шанс как следует отдохнуть и набраться ярких впечатлений.

Ранее астрологи рассказали, какие знаки зодиака являются самыми расчетливыми. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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