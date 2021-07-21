"Сестра" Земли принесет кому-тому неудачи и жесткие уроки

С 22 июля Венера перейдет в знак Девы. Этот период станет непростым для многих людей. Астролог Анастасия Широкова пояснила, что вторая от Солнца планета отвечает за любовь, красоту и гармонию, но с этого времени она изменит свое привычное воздействие.

По словам специалиста, до середины августа многие люди не смогут объективно оценивать материальную сторону жизни и любовную сферу. Есть риск совершить ошибку.

В это время высока вероятность попасть в финансовую ловушку, поэтому нужно быть внимательным к предложением окружающих. При этом многих ждут не только материальные испытания. Однако потеря денег должна преподать урок.

Также из-за Черной Луны увеличивается вероятность конфликтов и риск получить травму. Не стоит на это время планировать крайне важные дела, посоветовала астролог в разговоре с "Пятым каналом".