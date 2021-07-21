Астролог предупредила об опасности периода с 22 июля из-за Венеры в Деве

Астролог предупредила об опасности периода с 22 июля из-за Венеры в Деве
Фото: CHROMORANGE / Knut Niehus via ww/www.globallookpress.com
"Сестра" Земли принесет кому-тому неудачи и жесткие уроки

С 22 июля Венера перейдет в знак Девы. Этот период станет непростым для многих людей. Астролог Анастасия Широкова пояснила, что вторая от Солнца планета отвечает за любовь, красоту и гармонию, но с этого времени она изменит свое привычное воздействие.

По словам специалиста, до середины августа многие люди не смогут объективно оценивать материальную сторону жизни и любовную сферу. Есть риск совершить ошибку. 

В это время высока вероятность попасть в финансовую ловушку, поэтому нужно быть внимательным к предложением окружающих. При этом многих ждут не только материальные испытания. Однако потеря денег должна преподать урок. 

Также из-за Черной Луны увеличивается вероятность конфликтов и риск получить травму. Не стоит на это время планировать крайне важные дела, посоветовала астролог в разговоре с "Пятым каналом".

Полина ИВАНОВА

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