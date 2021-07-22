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23 июля в народе принято называть днем Антония Громоносца. Православные чтят память святого Антония Печерского, который положил начало Киево-Печерской лавре.
В 1028 году святой стал отшельником. Он жил в пещере, расположенной на Брестской горе. Все свое время Антоний посвящал труду и молитвам. Со временем к нему начали приходить люди. Они просили у Печерского благословения и совета. Первыми его учениками были Феодосий и Никон.
Впоследствии монахи вырыли большую пещеру. В ней разместились церковь, кельи и трапезная. Это стало началом образования Киево-Печерской лавры.
Свое название праздник получил из-за того, что с 23 июля начинались грозовые дожди. Считалось, что звук грома может подсказать, какой будет погода. Если раскаты глухие – дождь скоро закончится, громкие – будет лить еще долгое время.
В этот день крестьяне шли на рыбалку. Дождливый день обещал хороший улов.
В пятницу нежелательно надевать грязную одежду. В противном случае можно серьезно заболеть.
В этот день также нельзя громко разговаривать или ругаться. Наши предки верили, что с ослушавшимся случится какое-то несчастье.
Не стоит рассказывать окружающим о своих планах. Велика вероятность потерпеть неудачу.
23 июля нельзя тратить много денег.
На воде много ряски – год выдастся хорошим.
Слышно громкое жужжание пчел – ждите жаркую погоду.
Спрятались бабочки – быть дождю.
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