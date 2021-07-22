Приметы на 23 июля: что нельзя делать в день Антония Громоносца

Приметы на 23 июля: что нельзя делать в день Антония Громоносца
Фото: Nikolay Gyngazov/ Russian Look/ www.globallookpress.com
В пятницу нежелательно надевать на себя неопрятную одежду

23 июля в народе принято называть днем Антония Громоносца. Православные чтят память святого Антония Печерского, который положил начало Киево-Печерской лавре.

В 1028 году святой стал отшельником. Он жил в пещере, расположенной на Брестской горе. Все свое время Антоний посвящал труду и молитвам. Со временем к нему начали приходить люди. Они просили у Печерского благословения и совета. Первыми его учениками были Феодосий и Никон.

Впоследствии монахи вырыли большую пещеру. В ней разместились церковь, кельи и трапезная. Это стало началом образования Киево-Печерской лавры.

Традиции и обычаи в день Антония Громоносца

Свое название праздник получил из-за того, что с 23 июля начинались грозовые дожди. Считалось, что звук грома может подсказать, какой будет погода. Если раскаты глухие – дождь скоро закончится, громкие – будет лить еще долгое время.

В этот день крестьяне шли на рыбалку. Дождливый день обещал хороший улов.

Что нельзя делать 23 июля

В пятницу нежелательно надевать грязную одежду. В противном случае можно серьезно заболеть.

В этот день также нельзя громко разговаривать или ругаться. Наши предки верили, что с ослушавшимся случится какое-то несчастье.

Не стоит рассказывать окружающим о своих планах. Велика вероятность потерпеть неудачу.

23 июля нельзя тратить много денег.

Приметы и суеверия 23 июля

На воде много ряски – год выдастся хорошим.

Слышно громкое жужжание пчел – ждите жаркую погоду.

Спрятались бабочки – быть дождю.

Ранее "Утро.ру" рассказало, как привлечь к себе удачу в полнолуние 24 июля. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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