Какие знаки зодиака ждет счастье во второй половине 2021 года

Какие знаки зодиака ждет счастье во второй половине 2021 года
Фото: Андрей Аркуша/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Успех ждет троих представителей звездных домов

Астрологи рассказали, представители каких знаков зодиака станут самыми счастливыми во второй половине этого года. Звезды обещают некоторым успешную реализацию планов, массу приятных эмоций и перемены к лучшему.

Телец

Период с июля по декабрь – крайне удачное время для Тельцов. Их состояние будет максимально гармоничным, что подарит возможность разобраться в личных проблемах и наладить отношения с окружающими. Обиды отойдут на второй план, уступив место желанию понять других людей. По словам специалистов, обстановка в семье изменится в лучшую сторону.

Дева

Обычно неторопливые Девы смогут похвастаться зарядом сил и небывалой целеустремленностью. Удастся разобраться с давними проблемами и забыть о старых конфликтах. Возможны повышение в должности и неожиданная прибыль. Представители этого знака зодиака смогут выстроить правильную тактику в рабочем и личном планах, передает Infox.ru. 

Козерог

С середины лета в жизни Козерогов наступит череда радостных событий и приятных неожиданностей. У них появится шанс изменить свою жизнь в лучшую сторону. Получится впитать в себя всю полезную информацию и получить ценный опыт. Не исключены изменения на любовном фронте. Семейные пары достигнут взаимопонимания, а одинокие Козероги встретят вторую половинку.

Ранее астрологи назвали самые расчетливые знаки зодиака. 

Источник: Infox.ru ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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