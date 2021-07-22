Звезды подскажут, как добиться успеха в делах

Начало дня – подходящее время для решения сложных задач. Удастся найти ответы на многие интересующие вопросы. Ближе к вечеру возможно появление различных проблем.

Овен

Сегодня Овнам важно не нервничать и не расстраиваться из-за пустяков. Несмотря на то, что день обещает быть достаточно напряженным, он не готовит вам крупные неприятности. После обеда удастся заняться чем-то новым и интересным.

Телец

23 июля – насыщенный день для Тельцов. Звезды обещают появление приятных новостей и интересных идей. Не упустите возможность воплотить задуманное в жизнь. Вечером возможна встреча с близким человеком.

Близнецы

В пятницу Близнецы не смогут расслабиться. Придется решать большое количество рабочих вопросов. Также вам придется урегулировать финансовые проблемы. Астрологи советуют прислушиваться к интуиции – она точно не обманет.

Рак

В этот день возможны конфликты с родными или коллегами. Несмотря на то, что Раки стараются быть максимально тактичными, избежать недопонимания не получится. Зато вы будете очень сосредоточены и продуктивны в работе.

Лев

23 июля – подходящий день для того, чтобы взяться за что-то новое. Однако Львам стоит быть внимательными. Есть риск совершить действия, о которых придется жалеть. Зато в плане общения у вас все будет складываться отлично. Вы сможете легко найти общий язык с окружающими.

Дева

День обещает Девам новые знакомства. Некоторые представители этого знака зодиака смогут найти единомышленников, а кто-то – настоящих друзей. У вас получится решить семейные проблемы и порадовать родных.

Весы

Пятница обещает быть плодотворной. Весы проявят небывалые настойчивость и целеустремленность, что позволит добиться больших успехов. Не исключены неожиданные встречи и романтические признания.

Скорпион

День идеально подходит для общения. Скорпионы получат шанс проявить себя с лучшей стороны. Вам удастся избежать споров и конфликтов. Вечером стоит поразмышлять о своем будущем. Не бойтесь делиться планами с родными – они поддержат любое ваше начинание.

Стрелец

Чтобы добиться поставленных целей, Стрельцам придется хорошо постараться. Медленное развитие событий будет вас раздражать, но не нужно опускать руки. Настроение смогут поднять неожиданные денежные поступления и новости от старых знакомых.

Козерог

В пятницу Козероги будут особенно подвержены легкомыслию. Это может привлечь к вам некоторые трудности. Не стоит сегодня решать важные задачи и вопросы, связанные с финансами.

Водолей

Водолеев ждет насыщенный день. Появится возможность начать новое дело и получить полезный опыт. Не исключены интересные знакомства и романтические увлечения. Дома вас будет ждать большое количество забот, но это не испортит общее впечатление от пятницы.

Рыбы

23 июля Рыбы смогут разобраться в сложных ситуациях, а также достичь прогресса в важных делах. Не стоит совершать покупки в первую половину дня – велика вероятность потратить деньги на ненужные вещи.

Ранее "Утро.ру" поделилось гороскопом на неделю с 19 по 25 июля.