Приметы на 24 июля: что нельзя делать в Ольгин день

Приметы на 24 июля: что нельзя делать в Ольгин день
Фото: Stock. Business. Money Allexander Makarov/Russian Look/www.globallookpress.com
В субботу лучше не брать деньги в долг

24 июля в народном календаре – день памяти княгини Ольги. Она стояла во главе Киевской Руси с 945 по 960 год, будучи регентом при малолетнем сыне Святославе. Ольга была первой из правителей, кто принял христианство.

Распространенные названия дня – Ольгин день, Ольга-сеногнойка и Ольга-страдница.

Традиции и обычаи в Ольгин день

Как правило, 24 июля лил дождь. Высокая влажность негативно сказывалась на сене – оно начинало гнить. Отсюда и название дня – Ольга-сеногнойка.

Чтобы избежать данной проблемы, наши предки в молитвах обращались к святой, прося у нее хорошей погоды.

В ночь с 23 на 24 июля крестьяне наблюдали за созвездием Большой медведицы. Считалось, что по нему можно понять, как сложится жатва или охота. Так, если созвездие расположено низко, страда выдастся хорошей. Ярко горящие звезды обещали удачную охоту на медведя.

Что нельзя делать 24 июля

В субботу ни в коем случае нельзя сидеть без дела.

Нежелательно брать в долг. Это распространяется не только на деньги, но и на хлеб с солью.

Лучше отказаться от выяснения отношений.

Приметы и суеверия 24 июля

На Ольгу-сеногнойку гремит гром – к богатому улову рыбы.

Паук расположился в самом центре паутины – быть дождю.

Большое количество мошкары предвещало хороший грибной сезон.

Пиявки плавают у поверхности – ждите непогоду. 

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Анастасия ГОРЮНОВА

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