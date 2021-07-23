Представителям многих звездных домов придется понервничать в субботу

Начало дня обещает удачные совпадения и приятные сюрпризы. Не стоит откладывать на потом важные дела. Сегодня будет не так просто найти общий язык с окружающими.

Овен

Звезды обещают Овнам большое количество интересных идей. Благодаря вашему умению смотреть на ситуацию с разных ракурсов удастся добиться больших успехов. В этом вам охотно помогут близкие и друзья.

Телец

Первая половина дня выдастся достаточно напряженной. Придется решать как рабочие, так и семейные проблемы. Старайтесь не отвлекаться и не тратить время на пустые разговоры. Вечер подарит шанс хорошо провести время в кругу близких.

Близнецы

24 июля Близнецы особенно склонны принимать все близко к сердцу. Вас смогут вывести из равновесия даже самые незначительные происшествия. Стоит отложить важные переговоры и серьезные дела на более благоприятное время. Ближе к вечеру напряжение спадет и появится шанс расслабиться.

Рак

В начале дня Ракам будет достаточно тяжело сконцентрироваться на делах. Нужно быть особенно аккуратными – рассеянность ни к чему хорошему не приведет. Велика вероятность допустить ошибки и наделать глупостей. К вечеру влияние позитивных тенденций возрастет.

Лев

Первая половина дня – время хороших идей, реализовать которые получится в ближайшее время. Коллеги и друзья предложат Львам свою помощь в осуществлении замыслов. Звезды предупреждают – после обеда вас ждет большое количество дел.

Дева

24 июля – отличный день для того, чтобы взяться за новое дело. В этом вы добьетесь больших успехов – полезная информация будет хорошо усваиваться, а работа – быстро продвигаться. Не исключены приятные встречи.

Весы

В субботу Весы будут легко находить общий язык с окружающими. Благодаря вашей чуткости получится положить конец старым обидам и разобраться в запутанных ситуациях. Не забывайте об отдыхе!

Скорпион

Сегодня Скорпионы как никогда требовательны к себе. Вам будет непросто собраться с мыслями и найти выход из сложной ситуации. Не стоит браться за важные дела – добиться успеха вряд ли получится.

Стрелец

Стрельцов ждет беспокойный день. Вам придется много работать и решать чужие проблемы. Однако если вы проявите настойчивость, то сможете добиться всех поставленных перед собой целей.

Козерог

Астрологи сообщают – велика вероятность того, что 24 июля Козероги найдут нового друга. Общение с окружающими будет складываться отлично. Ближе к вечеру появится возможность отдохнуть и набраться ярких впечатлений.

Водолей

Водолеи наконец-то смогут разобраться в старых делах и взяться за что-то новое. Близкие с удовольствием помогут вам советом. Вторая половина дня готовит какие-то приятные совпадения и заманчивые предложения.

Рыбы

В этот день Рыбам не стоит торопиться. Позвольте себе отдохнуть и насладиться размеренным течением событий. А если вы все-таки решить взяться за работу, то сможете успешно решить сложные задачи.

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