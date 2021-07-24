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25 июля – день Прокла Плакальщика. С этого
времени появлялась обильная роса. Крестьяне старались поскорее убрать
урожай, чтобы все не попортилось от воды.
Крестьяне считали, что роса, которая выпала 25 июля, может лечить болезни, а женщинам помогает сохранить молодость и красоту. Хорошей приметой было умыться поутру такой росой. Благотворно действует она и на зрение – те, у кого были проблемы, промывали ею глаза. Полезной считалась роса и для женщин в положении. Суеверные говорили, если выпить ее, дама легко разрешится от бремени, а малыш будет здоровым и крепким.
В день Прокла собирали лекарственные растения. Знахари говорили, что в это время они набирают целебную силу, и запасались впрок.
Ругань и сплетни на Прокла считались дурным знаком. Тех, кто затевал ссоры в этот день, ждали неминуемые беды, следует из народных примет.
Женщинам не стоит умываться водой из-под крана.
25 июля не рекомендуется заниматься тяжелой работой, а также убирать и рукодельничать.
Если с утра выпала обильная роса и стоит густой туман – это сулит ясные теплые деньки.
Дождь, который льет весь день, говорит о том, что зима будет снежной.
Желтеющие на верхушках деревьев листья – знак раннего наступления осени.
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