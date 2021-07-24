Выпавшая в этот время роса обладала чудодейственными свойствами, считали в народе

25 июля – день Прокла Плакальщика. С этого времени появлялась обильная роса. Крестьяне старались поскорее убрать урожай, чтобы все не попортилось от воды.



Что можно делать 25 июля, на Прокла

Крестьяне считали, что роса, которая выпала 25 июля, может лечить болезни, а женщинам помогает сохранить молодость и красоту. Хорошей приметой было умыться поутру такой росой. Благотворно действует она и на зрение – те, у кого были проблемы, промывали ею глаза. Полезной считалась роса и для женщин в положении. Суеверные говорили, если выпить ее, дама легко разрешится от бремени, а малыш будет здоровым и крепким.

В день Прокла собирали лекарственные растения. Знахари говорили, что в это время они набирают целебную силу, и запасались впрок.

Что нельзя делать 25 июля 2021 года

Ругань и сплетни на Прокла считались дурным знаком. Тех, кто затевал ссоры в этот день, ждали неминуемые беды, следует из народных примет.

Женщинам не стоит умываться водой из-под крана.

25 июля не рекомендуется заниматься тяжелой работой, а также убирать и рукодельничать.

Приметы на Проклов день

Если с утра выпала обильная роса и стоит густой туман – это сулит ясные теплые деньки.

Дождь, который льет весь день, говорит о том, что зима будет снежной.

Желтеющие на верхушках деревьев листья – знак раннего наступления осени.