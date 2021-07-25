Звезды помогут избежать неприятностей в начале недели

Действуйте. 26 июля можно заняться реализацией планов, на которые давно не хватало времени. Но в некоторых вопросах все-таки лучше проявлять разумную осторожность. Не исключены трудности в отношениях с окружающими. Проявите терпение и сдержанность, чтобы не наломать дров.

Овен

Овны чувствуют, что настало время перемен. Возможно, вы откроете в себе таланты, которые помогут улучшить ваше финансовое состояние. Пробуйте, учитесь чему-то новому, меняйтесь. Все перемены будут к лучшему.

Телец

26 июля Тельцам очень поможет интуиция. В понедельник обязательно прислушивайтесь к внутреннему голосу, который подскажет правильные решения. Высока вероятность, что в этот день у представителей знака исполнится заветная мечта.

Близнецы

Посвятите день творчеству. Может быть, вы хотели сходить на концерт или в музей. Посещение подобных мероприятий 26.07 поможет Близнецам восстановить силы и подарит много незабываемых эмоций. Вторую половину дня посвятите встрече с друзьями.

Рак

Не исключены проблемы в семье. Ссор избежать будет трудно, даже в случае, если Раки будут готовы пойти на компромисс. Не пытайтесь разобраться в ситуации "здесь и сейчас". Нужно время, чтобы все успокоились. Только после этого можно поговорить и обсудить накопившиеся противоречия. Запаситесь терпением.

Лев



26 июля – отличный день для того, чтобы пересмотреть свои взгляды на привычные вещи. У Львов за последние несколько месяцев произошло много изменений, не все из которых было легко принять. Пришло время по-новому взглянуть на расстановку приоритетов.

Дева

У Дев в понедельник, 26.07, могут возникнуть сомнения по поводу собственных целей. Не отступайте от задуманного. Да, понадобится много сил и времени, но результат того стоит. Также уделите внимание близким, потому что сейчас они особенно нуждаются в вашей поддержке.

Весы

Понедельник обещает быть непростым. Но не тратьте свои силы и энергию на то, что вы изменить не в состоянии. Лучше отдохните и забудьте на время о всех проблемах. Весов будут стараться вывести из равновесия, но вам по силам дать отпор.

Скорпион

Не сомневайтесь в себе. 26 июля Скорпионам будет казаться, что успеха добиться не получится. Звезды считают иначе. Просто будьте настойчивее и продолжайте действовать. Тем более, что обязательно найдутся желающие помочь вам в особенно трудных ситуациях.

Стрелец

Стрельцов ждет благоприятный день. Не исключено, что весь день представители знака будут витать в облаках. Но в этом нет ничего страшного. Подумайте о том, как бы вы хотели изменить свою жизнь. А после переходите к действиям. Принятие важных решений лучше отложить.

Козерог



Не будьте сегодня домоседом, потому что 26.07 – хороший день, чтобы сменить обстановку. Устройте вечеринку или отправляйтесь на встречу с другом, которого давно не видели. Окружите себя приятными людьми. Это поможет Козерогам наконец расслабиться и привести мысли в порядок.

Водолей

Никаких деловых сделок, Водолеи! Высока вероятность, что ничего хорошего из этого не получится. Лучше посвятите 26 июля другим заботам и временно забудьте о решении рабочих вопросов.

Рыбы

Рыбам захочется спрятаться ото всех. Но не проводите понедельник в полной изоляции. Пригласите друзей на обед или проведите время в компании хороших знакомых. 26.07 нужно найти силы выбраться из дома. Душевные разговоры помогут выдохнуть и привести мысли в порядок.

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