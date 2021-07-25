Гороскоп на неделю с 26 июля по 1 августа

Гороскоп на неделю с 26 июля по 1 августа
Фото: 25537/Danita Delimont/globallookpress.com
Астрологческий прогноз для всех знаков зодиака на семь дней

В последнюю неделю июля у многих представителей зодиакального круга есть шанс привнести в свою жизнь что-то новенькое. Ведь смена месяцев – отлично время, чтобы что-то изменить. Но получится это лишь у самых усердных и добросовестных.

Овен

Представителям знака придется смирить с жестокой реальностью – не всегда можно положиться на окружающих. Сейчас Овнам лучше действовать самим, чем делегировать полномочия или ждать совета от близких. 

Телец 

Астрологи советуют Тельцам сосредоточиться на каком-то одном деле. Завершите его в эту неделю, тогда результат, которого вы добьетесь, поможет в следующем жизненно важном проекте. 

Близнецы

В последнее время на вас очень давили окружающие. Близнецам пора отвоевать обратно свое личное пространство у близких и наконец заняться тем, что под душе именно вам.

Рак

Раки на этой неделе растеряются. Будет казаться поначалу, что у вас все валится из рук. Но не нужно паниковать. Просто размеренно и с холодной головой занимайтесь привычными делами, и все быстро наладится. 

Лев

У Львов будет шанс с 26 июля по 1 августа 2021 года встретить важного человека. Это может быть как партнер по бизнесу, так и вторая половинка. Чтобы это произошло, будьте открыты миру и окружающим.

Дева

Для представителей знака настал переломный момент. Сейчас Девам можно менять работу, переезжать в другой город или прекращать выгоревшие отношения.

Весы

Астрологи предупреждают, что на этой неделе вы неожиданно измените мнение относительно какого-то важного момента. Просто вы поймете, что интерпретировали события неправильно. Окружающие попытаются вернуть вас на прежний путь, но Весам нужно стоять на своем.

Скорпион 

Скорпионам с 26 июля по 1 августа нужно быть осторожными в обществе. Следите за тем, что говорите и делаете. Конкуренты и завистники только и ищут способ убрать вас со своей дорожки, грязно подставив.

Стрелец

Звезды обещают Стрельцам романтическую неделю. Не задерживайтесь на работе и старайтесь больше времени уделять второй половинке, так вы сможете вернуть страсть в отношения. Одиноким представителям знака астрологи рекомендуют почаще выбираться из дома.

Козерог 

Козерогам пора задуматься о будущем. В последнее время вы жили беззаботно и беспечно, но дальше так нельзя. Возьмите себя в руки и начните усерднее работать, чтобы не навлечь беду.

Водолей

Водолеи смогут в эти семь дней решить свой главный вопрос – наладить финансовое благополучие. Ждите приятный денежный бонус.

Рыбы

Представителям знака нужно позаботиться о здоровье в это время. Рыбам стоит заняться спортом, закаливанием и больше времени проводить на свежем воздухе. Есть риск получить травму. 

Полина ИВАНОВА

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