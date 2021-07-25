Для собственного благополучия посвятите день работе

26 июля православные традиционно отмечают Собор архангела Гавриила. Праздник посвящен одному из семи высших ангелов, который занимался спасением и просвещением людей, рассказывая им о ключевых событиях духовной истории человечества.

ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ в день Гавриила Летнего

В этот день наши предки смотрели на погоду. Буря или сильные дожи в день Гавриила Летнего считали хорошим знаком, который сулит благополучие и хороший урожай.

Также женщины, которые никак не могли забеременеть, обязательно просили у архангела благословения.

26 июля обычно начинался сбор пшеницы, поэтому большую часть времени крестьяне проводили в поле. Они боялись грозовых ливней, потому что молния могла устроить пожар и погубить урожай.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 26 ИЮЛЯ

Уважительно относитесь к хлебу. В день Гавриила Летнего его нельзя было выбрасывать.

Под запретом также любые ссоры и конфликты.

Нельзя 26 июля сидеть без дела, иначе можно без денег остаться.

Обливаться холодной водой до обеда не стоит, иначе утонуть можно.

Что можно делать 26 июля

Посвятите день работе. Чем больше работы, тем лучше достаток.

Сходите в церковь и помолитесь архангелу Гавриилу.

ПРИМЕТЫ И СУЕВЕРИЯ 26 ИЮЛЯ

Если рыба хвостом бьет, значит погода будет хорошей.

Весь день погода сухая стоит – осень будет теплой.

Сильные дожди к неурожаю.

Во время ливня утки крякают – к улучшению погоды.

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