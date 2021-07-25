Приметы на 26 июля: что нельзя делать в день Гавриила Летнего

Приметы на 26 июля: что нельзя делать в день Гавриила Летнего
Фото: pixabay.com
Для собственного благополучия посвятите день работе

26 июля православные традиционно отмечают Собор архангела Гавриила. Праздник посвящен одному из семи высших ангелов, который занимался спасением и просвещением людей, рассказывая им о ключевых событиях духовной истории человечества. 

ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ в день Гавриила Летнего

В этот день наши предки смотрели на погоду. Буря или сильные дожи в день Гавриила Летнего считали хорошим знаком, который сулит благополучие и хороший урожай. 

Также женщины, которые никак не могли забеременеть, обязательно просили у архангела благословения. 

26 июля обычно начинался сбор пшеницы, поэтому большую часть времени крестьяне проводили в поле. Они боялись грозовых ливней, потому что молния могла устроить пожар и погубить урожай. 

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 26 ИЮЛЯ

  • Уважительно относитесь к хлебу. В день Гавриила Летнего его нельзя было выбрасывать. 
  • Под запретом также любые ссоры и конфликты. 
  • Нельзя 26 июля сидеть без дела, иначе можно без денег остаться. 
  • Обливаться холодной водой до обеда не стоит, иначе утонуть можно. 

Что можно делать 26 июля 

  • Посвятите день работе. Чем больше работы, тем лучше достаток. 
  • Сходите в церковь и помолитесь архангелу Гавриилу. 

ПРИМЕТЫ И СУЕВЕРИЯ 26 ИЮЛЯ

  • Если рыба хвостом бьет, значит погода будет хорошей. 
  • Весь день погода сухая стоит – осень будет теплой. 
  • Сильные дожди к неурожаю. 
  • Во время ливня утки крякают – к улучшению погоды. 

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Юлия МИХАЙЛОВА

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