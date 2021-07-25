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26 июля православные традиционно отмечают Собор архангела Гавриила. Праздник посвящен одному из семи высших ангелов, который занимался спасением и просвещением людей, рассказывая им о ключевых событиях духовной истории человечества.
В этот день наши предки смотрели на погоду. Буря или сильные дожи в день Гавриила Летнего считали хорошим знаком, который сулит благополучие и хороший урожай.
Также женщины, которые никак не могли забеременеть, обязательно просили у архангела благословения.
26 июля обычно начинался сбор пшеницы, поэтому большую часть времени крестьяне проводили в поле. Они боялись грозовых ливней, потому что молния могла устроить пожар и погубить урожай.
ПРИМЕТЫ И СУЕВЕРИЯ 26 ИЮЛЯ
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