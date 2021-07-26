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27 июля православные чтут память святого Акилы Соломенного. Наши предки верили, что в этот день необходимо с особым уважением относиться к духу хозяина поля. Если не задобрить Полевого, богатого урожая ждать не стоит.
Суеверные огородники могут поступить по заветам старины. Считалось, что если оставить на краю поля (в нашем варианте – огорода) горшок с кашей, то грядки будут ломиться от плодов.
Что нельзя делать 27 июля
На Руси считалось, что в непогоду на Акила нужно опасаться деревьев. Если спрятаться под березой или дубом, велика вероятность, что именно в это дерево ударит молния.
Также следует быть настороже, если в пустынном месте навстречу внезапно попадется животное или ребенок. Наши предки верили, что под их личиной может скрываться нечистый дух.
Во вторник стоит воздержаться от ревизии своих запасов и денежных средств. Их пересчет на Акилу может привести к финансовому краху.
Для проведения деловых переговоров следует выбрать особый наряд. Темные вещи могут привлечь неудачу, а светлые, наоборот, помогут вам добиться успеха.
Сон в ночь на вторник обнажит перед вами реальное положение дел. Будьте особенно внимательны к сновидению.
Приметы на Акилу Соломенного
Погода плохая, до дождь идет во вторник – пасмурной будет вся неделя.
Чайки плещутся в пруду – значит, в ближайшее время наступит настоящая жара.
Кроваво-красное солнце в небесах предвещало ненастье с грозой и ливнями.
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