Приметы на 27 июля: что нельзя делать в день Акилы Соломенного

Приметы на 27 июля: что нельзя делать в день Акилы Соломенного
Фото: F. Herrmann/blickwinkel/www.globallookpress.com
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В эту дату не рекомендуется пересчитывать свои накопления

27 июля православные чтут память святого Акилы Соломенного. Наши предки верили, что в этот день необходимо с особым уважением относиться к духу хозяина поля. Если не задобрить Полевого, богатого урожая ждать не стоит.

Суеверные огородники могут поступить по заветам старины. Считалось, что если оставить на краю поля (в нашем варианте – огорода) горшок с кашей, то грядки будут ломиться от плодов.

Что нельзя делать 27 июля

На Руси считалось, что в непогоду на Акила нужно опасаться деревьев. Если спрятаться под березой или дубом, велика вероятность, что именно в это дерево ударит молния. 

Также следует быть настороже, если в пустынном месте навстречу внезапно попадется животное или ребенок. Наши предки верили, что под их личиной может скрываться нечистый дух.

Во вторник стоит воздержаться от ревизии своих запасов и денежных средств. Их пересчет на Акилу может привести к финансовому краху.

Для проведения деловых переговоров следует выбрать особый наряд. Темные вещи могут привлечь неудачу, а светлые, наоборот, помогут вам добиться успеха.

Сон в ночь на вторник обнажит перед вами реальное положение дел. Будьте особенно внимательны к сновидению.

Приметы на Акилу Соломенного

Погода плохая, до дождь идет во вторник – пасмурной будет вся неделя.

Чайки плещутся в пруду – значит, в ближайшее время наступит настоящая жара.

Кроваво-красное солнце в небесах предвещало ненастье с грозой и ливнями.

Ранее сообщалось, каким знакам зодиака улыбнется удача во второй половине 2021 года.  

Ольга ФЕДОРОВА

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