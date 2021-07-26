Одних ждет неожиданная прибыль, других – перемены на личном фронте

Астрологи рассказали, что ждет представителей каждого звездного дома в период с июля по декабрь 2021 года.

Овен

У Овнов появится шанс поправить свое материальное положение. Представители этого знака зодиака смогут начать копить деньги на реализацию давней мечты – покупку автомобиля или квартиры.

Телец

Тельцов ждут приятные перемены в рабочем плане. Не исключены продвижение по карьерной лестнице или открытие собственного дела.

Близнецы

Звезды предупреждают – скорее всего во второй половине этого года одинокие Близнецы встретят свою любовь.

Рак

Астрологи обещают Ракам улучшение финансового положения. Возможны неожиданная прибыль или повышение заработной платы.

Лев

Осенью Львы встретят крайне интересных и позитивных людей. Не исключено, что они станут вашими преданными друзьями.

Дева

У Дев появится возможность заняться чем-то приятным для себя. Не стоит откладывать новые дела на потом.

Весы

Одинокие Весы в период с июля по декабрь могут найти вторую половинку.

Скорпион

Второе полугодие 2021 года готовит Скорпионам приятные перемены в жизни. Это может быть замужество или переезд.

Стрелец

Стрельцы смогут освоить какие-то новые навыки. Полученная информация поспособствует достижению успехов в делах.

Козерог

Если Козероги сделают первый шаг и проявят настойчивость, перед ними откроется огромное количество новых возможностей.

Водолей

Водолеям звезды обещают большие перемены в жизни. У кого-то произойдет пополнение в семье, а кто-то найдет новую интересную работу.

Рыбы

У Рыб появится возможность избавиться от того, что тянет их вниз, передает издание InStyle.

Ранее астрологи рассказали, какие знаки зодиака ждет счастье во второй половине 2021 года.