Традиции, поверья и обычаи зависят от даты

В народном календаре августа немало праздников. О необычных традициях и обычаях, существовавших еще на Руси, но отмечаются и по сей день – в материале "Утро.ру".

1 августа – Макринин день

Считалось, что в этот день заканчиваются летние работы. По погоде судили, какой будет осень. Если дождь идет – осень тоже будет дождливой, а если за окном сухо и тепло - и осень будет погожей.

2 августа – Ильин день

Этот праздник считался одним из самых важных в году. Илью-пророка называли главным распорядителем сил природы. Обычно ко 2 августа крестьяне спешили завершить сенокос, потому что с этого дня начинались затяжные дожди. Именно с Ильина дня запрещалось купаться в водоемах. Также нельзя 2 августа работать.

3 августа – день Онуфрия Молчаливого

Нельзя 3 августа заставлять работать лошадей. Еще одна традиция связана с огурцами. Наши предки считали количество семян в сорванных плодах. Четное количество сулило благополучие и достаток.

4 августа – день Марии Магдалины

На Руси день Марии Магдалины считался счастливым. Нельзя было выходить в поле, потому что молния может ударить. Также верили, что если молоко быстро скисает, тогда скоро установится дождливая погода.

5 августа – день Трофима-бессонника

Настало время собирать малину. Много спать запрещалось, потому что долгий сон – к неприятностям и безденежью. С 5 августа начался период страды, во время которой была лишь одна забота – лишь бы не было застоя в работе.

6 августа – день Бориса и Глеба

В этот день запрещалось приниматься за уборку хлеба. Также наши предки, опасаясь грозы, откладывали сбор копны.

7 августа – день Анны-холодницы

7 августа наблюдали за погодой. На улице тепло и сухо до обеда – до декабря зима студеная будет. По погоде после обеда судили о зиме после Нового года.

8 августа – Ермолаев день

В этот день было принято идти по грибы. Если дорожки в лесу покрылись плесенью, тогда год будет богат на грибы. Также наши предки клали в гнезда монетки, чтобы привлечь удачу и прибыль. Женщины обязательно клали на берег холсты, чтобы работы шли успешно.

9 августа – день Николы Кочанского

Начиналась уборка овса. Также было принято собирать леченые травы и растения. "Без капусты брюхо пусто", – говорили наши предки, поэтому приготовьте 9 августа блюдо из этого овоща. В день Николы Кочанского остерегались грозы.

10 августа - день Прохоры и Пармены

Категорически запрещалось обмениваться чем-либо. Кто 10 августа затеет "мену", тот все потеряет.

11 августа – Калинов день

С утра стелется туман – надо бы припасти косы про овес с ячменем. Также на Руси просили об отсутствии заморозков. Если холода не ударят в этот день, то до 5 сентября погода погожей будет.

12 августа – день Силы

Если 12 августа за окном пасмурно, то дождя в этот день можно не ждать, поэтому можно работать до наступления темноты. Тем более, что Сила придавал силы мужчинам.

13 августа – день Евдокима

Заговенье перед Успенским постом. Было принято готовить небольшие блины, а после класть их в каждый угол дома, чтобы привлечь богатство и отпугнуть воров. Также собранная в этот день черемуха сосчиталось отличным лекарством от желудка.

14 августа – Медовый спас

14 августа провожали лето и встречи осень. Было принято оценивать результаты своего труда. С этого дня пчелы переставали носить мед. Есть еще одна традиция, связанная с лакомством. Первый мед нужно обязательно отнести в церковь для освящения. После этого он становился лечебным.

Первый спас называли мокрым. Последний раз в году купали в водоемах лошадей, освещали колодцы.

15 августа – день Степана-сеновала

С этого заканчивались сенокосные работы. По погоде судили, какой будет погода в сентябре – "Каков Степан, таков и сентябрь". Домашний скот поили из серебряной посуды, чтобы они были здоровы.

16 августа – день Антона Вихревея

Стоит хорошая погода – октябрь тоже таким же будет. Если 16 августа дует сильный ветер, тогда зима будет снежной.

17 августа – день Авдотьи Сеногнойки

В этот день судили о погоде в ноябре. Какая Авдотья, таким и будет последний осенний месяц. Также было принято собирать последний урожай огурцов, чеснока и лука.

Нужно было поесть малину, потому что 17 августа она особенно полезна.

18 августа – день Евстигнея Житника

"Какой Евстигней Житник, таким и декабрь будет", – считали на Руси. Обязательно нужно было поработать, иначе можно урожай потерять. Но нельзя петь во время полевых работ. На столе в день Евстигнея Житника обязательно должен быть хлеб с солью и квас.

19 августа - Яблочный спас

Один из самых больших праздников у крестьян. В этот день прощались с летом. К 19 августа должны были созреть яблоки. Плоды обязательно освящали в церкви, угощали ими нищих. Считалось, что после яблочного спаса начинает холодать, поэтому начинался посев озимых культур.

20 августа – день Пимены-Марины

С дня Пимены-Марины запрещалось ходить в лес за малиной. Если аисты готовятся к полету на юг, то осень будет холодной и дождливой.

21 августа – день Мирона Ветрогона

Иней с утра говорил о том, что в следующем году урожай будет богатым. Также о погоде 21 августа судили, каким будет январь. Как правило, в день Мирона Ветрогона бывали сильные ветра.

22 августа – день Матфея Змеесоса

На Руси считали, что в этот день змеи присасываются к вымени коровы и выпивают все молоко. По этой причине лучше не выпускать скот на поля. Доили животных тоже в одиночестве, чтобы не сглазить коров.

23 августа – день Лаврентия

К 22 августа вода в реках окончательно остывала. Если водоемы стоят спокойно, тогда и осень будет такой, а зимой можно не ждать сильных вьюг. На Руси считали, если в день Лаврентия стоит жара, то такая погода сохранится еще долго.

24 августа – день Евпла

Со дня Евпла начинался первый листопад в году. Было принято собирать росу, потому что 23 августа она обладает уникальными целебными свойствами. Верили, что в этот день призраки ищут встречи с людьми, поэтому ночью на кладбища лучше не ходить.

25 августа – день Фото Поветенного

Было принято читать заговоры для богатого урожая и привлечения благополучия. Теплая погода предвещала обилие белых грибов в лесах, а иней с утра говорил о богатом урожае озимых культур.

26 августа – день Тихона Страстного

Было принято прибираться в сараях и погребах. Хозяйки также заговаривали сени от недоброго слова и сглаза. Наблюдали за ветрами: буря предвещала дождливый сентябрь.

27 августа – день Михея-тиховея

В этот день дули сильные ветра. Если буря на день Михея-тиховея – в сентябре часто будут идти дожди. С 27 августа листопад усиливался, время первых заморозков. Улетели журавли на юг – ждите морозов в октябре.

28 августа – Успение

Окончание жатвы. Женщины молились Богу, благодарили за завершение жатвы, а после было принято гадать. Окончание работ обязательно отмечали: богатый стол, на котором обязательно должны быть караваи.

29 августа – Спас Нерукотворный

Третий спас. Как правило, его называли ореховым или хлебным. Обязательно пекли пироги. К 29 августа спели орехи, начинали свою работу многочисленные ярмарки. Если журавли улетели в теплые края – на Покров будет мороз.

30 августа – день Мирона

С утра туман и роса – ждите хорошую погоду. Нужно обязательно хорошо покормить скот, чтобы животные были здоровы и полны сил.

31 августа – день Фрола и Лавра Лошадников

Заканчивали посев ржи. Также 31 августа было принято солить огурцы. Утренние заморозки становились все сильнее. Запрещалось в день Фрола и Лавра Лошадников работать на лошадях. Вместо этого животных кормили, купали и расчесывали.