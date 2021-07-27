Гороскоп на 28 июля 2021 года

Гороскоп на 28 июля 2021 года
Фото: Утро.ру
Звезды подскажут, как лучше поступить, чтобы быть на коне

В среду некоторые представители знаков зодиака столкнутся со сложностями в общении с близкими людьми. Понять друг друга будет непросто.

Овен

Звезды предостерегают Овнов от резких высказываний и поступков. В противном случае, они могут столкнуться с серьезными конфликтами в семье и на работе. Зато в финансовом плане все будет отлично.

Телец

Тельцам не стоит разбазаривать свое внимание направо и налево. Сконцентрируйтесь на первоочередных задачах. Тогда вам будет сопутствовать удача в материальных делах. Также постарайтесь уделить время второй половине.

Близнецы

Сложный день. 28 июля Близнецам будет трудно договориться с близкими людьми. Возможно, некоторые вопросы лучше решить в более подходящее время. Представителям этого знака следует больше времени проводить на природе.

Рак

День пройдет домашних хлопотах. Ракам придется разбираться в делах, которые они забросили несколько недель назад. От крупных покупок лучше воздержаться. Возможно, вскоре вам потребуются денежные средства.

Лев

Львам стоит быть настороже. 28.07 неприятели постараются подставить вас. Будьте бдительны и не доверяйте малознакомым людям. Коллеги на работе также могут действовать против вас. При этом с вышестоящим руководством отношения будут выстраиваться на позитивной волне.

Дева

Звезды советуют Девам во всем полагаться на собственную интуицию. В среду представителям этого знака придется столкнуться с недоброжелателями. Для того чтобы минимизировать негативные последствия, держите свои мысли при себе.

Весы

Благоприятный день. Весам будет сопутствовать удача в финансовых и семейных делах. Наконец-то удастся разрешить застарелые ссоры и запланировать крупную покупку.

Скорпион

Скорпионам стоит обратить внимание на свое здоровье. В среду возможно получение травм. От шумных посиделок лучше отказаться. Также внимание следует посвятить работе, иначе в этой сфере начнутся проблемы.

Стрелец 

Для того чтобы добиться успеха, Стрельцам придется импровизировать. Возможно, именно в этот день вам удастся продвинуться по карьерной лестнице. Положитесь на собственное обаяние и смекалку.

Козерог

В среду Козероги могут встретить свою судьбу. Возможно начало бурного романа. Также в вашу жизнь может прийти влиятельный покровитель, который возьмет на себя решение ряда ваших проблем.

Водолей

Звезды обещают Водолеям приятные известия. Не исключено неожиданное финансовое поступление. В семье будет царить покой и гармония. Отношения на работе также будут теплыми, что поможет вам успешно завершить начатые проекты.

Рыбы 

Жизненный потенциал Рыб будет на высоте. В этот день можно смело начинать деловые проекты. Также представители этого знака могут рискнуть и вложить денежные средства в новое дело – оно наверняка будет прибыльным и принесет вам выгоду. Ранее

"Утро.ру" рассказывало, какие знаки зодиака будут притягивать деньги в августе.  

Ольга ФЕДОРОВА

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