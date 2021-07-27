Приметы на 28 июля: что нельзя делать в день Владимира Красно Солнышко

Приметы на 28 июля: что нельзя делать в день Владимира Красно Солнышко
Фото: Andreas Vitting/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
В этот день запрещалось работать в поле

28 июля чтят память святых Кирика и Иулитты, которые пострадали за веру в период гонения на христиан. У матери сначала отняли ребенка, но Кирик признался, что тоже христианин. Тогда мальчика сбросили с моста, а Улиту пытали, а после казнили. 

РПЦ также чтит память князя Владимира, который в 988 крестил Русь. 

ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ В день Владимира Красно Солнышко 

На Руси этот день считали экватором лета. Наши предки верили, что в день Владимира Красно Солнышко солнце светит особенно ярко. 

Женщины молились и отдыхали. Тем более, что полевые работы в этот день были под запретом, потому что верили, что 28 июля там гуляет нечистая сила. Еще одна причина – непогода. Так сложилось, что в этот день порой шли проливные дожди, поэтому крестьяне оставались дома, посвящая время воспитанию детей и уборке. 

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 28 ИЮЛЯ

  • Не отказывайте никому в помощи. Иначе никто вас в сложной ситуации не поддержит. 
  • Не ленитесь. Найдите время, чтобы навести порядок дома. 
  • Не жалуйтесь на тяжелую судьбу. Это только осложнит положение дел. 
  • Держите эмоции под контролем, чтобы избежать ссор с близкими. 


ПРИМЕТЫ И СУЕВЕРИЯ 28 ИЮЛЯ

  • Солнце светит ярче обычного – ждите дождя. 
  • Если гром слышен, тогда скоро пойдет сильный ливень. 
  • Туман к вечеру стелится – к дождю. 
  • Кузнечики громко стрекочут, то в скором времени установится жара. 
  • Роса рано высохла – к хорошей погоде. 


Ранее "Утро.ру" публиковало календарь народных праздников на август 2021.

Юлия МИХАЙЛОВА

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