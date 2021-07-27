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- Озвучен прогноз по курсу валют на неделю с 26 июля по 1 августа
28 июля чтят память святых Кирика и Иулитты, которые пострадали за веру в период гонения на христиан. У матери сначала отняли ребенка, но Кирик признался, что тоже христианин. Тогда мальчика сбросили с моста, а Улиту пытали, а после казнили.
РПЦ также чтит память князя Владимира, который в 988 крестил Русь.
На Руси этот день считали экватором лета. Наши предки верили, что в день Владимира Красно Солнышко солнце светит особенно ярко.
Женщины молились и отдыхали. Тем более, что полевые работы в этот день были под запретом, потому что верили, что 28 июля там гуляет нечистая сила. Еще одна причина – непогода. Так сложилось, что в этот день порой шли проливные дожди, поэтому крестьяне оставались дома, посвящая время воспитанию детей и уборке.
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