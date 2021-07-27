В этот день запрещалось работать в поле

28 июля чтят память святых Кирика и Иулитты, которые пострадали за веру в период гонения на христиан. У матери сначала отняли ребенка, но Кирик признался, что тоже христианин. Тогда мальчика сбросили с моста, а Улиту пытали, а после казнили.

РПЦ также чтит память князя Владимира, который в 988 крестил Русь.

ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ В день Владимира Красно Солнышко

На Руси этот день считали экватором лета. Наши предки верили, что в день Владимира Красно Солнышко солнце светит особенно ярко.

Женщины молились и отдыхали. Тем более, что полевые работы в этот день были под запретом, потому что верили, что 28 июля там гуляет нечистая сила. Еще одна причина – непогода. Так сложилось, что в этот день порой шли проливные дожди, поэтому крестьяне оставались дома, посвящая время воспитанию детей и уборке.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 28 ИЮЛЯ

Не отказывайте никому в помощи. Иначе никто вас в сложной ситуации не поддержит.

Не ленитесь. Найдите время, чтобы навести порядок дома.

Не жалуйтесь на тяжелую судьбу. Это только осложнит положение дел.

Держите эмоции под контролем, чтобы избежать ссор с близкими.





ПРИМЕТЫ И СУЕВЕРИЯ 28 ИЮЛЯ

Солнце светит ярче обычного – ждите дождя.

Если гром слышен, тогда скоро пойдет сильный ливень.

Туман к вечеру стелится – к дождю.

Кузнечики громко стрекочут, то в скором времени установится жара.

Роса рано высохла – к хорошей погоде.





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