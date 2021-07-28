Звезды советуют обращать внимание на знаки судьбы

Четверг лучше провести в спокойной и размеренной обстановке. Если проявите терпение, тогда удастся избежать многих проблем. Не торопите события – всему свое время.

Овен

Ваша жизнь вот-вот изменится. У Овнов начинается новый этап, который они встретят с распростертыми объятиями. Но постарайтесь не спешить не принимайте непродуманные решения, чтобы в итоге не остаться ни с чем.

Телец

29 июля Тельцы смогут добиться того, к чему долго стремились. Это и станет причиной вашего прекрасного настроения. Настало время избавляться от всего, что мешало вам двигаться дальше. Не сомневайтесь в себе и тогда удача будет на вашей стороне.

Близнецы

Не бойтесь стремиться к тому, что сделает вас счастливее. День будет непростым, поэтому Близнецам понадобится какая-то дополнительная мотивация. 29.07 обратитесь за советам к старшим, которые подскажут верное решение.

Рак

В четверг Раки будут в замешательстве. Однако не переживайте, потому что интуиция подскажет, как решить проблемы. Вы узнаете вещи, о которых раньше не подозревали, но не спешите с выводами. Все может оказаться не совсем так, как показалось в начале.

Лев

29 июля Львам нужно действовать. Будьте уверены в себе настолько, чтобы без особых трудностей начать осуществлять свои мечты. Но важно, чтобы ваши близкие и близкие поддержали вас. Иначе добиться успеха будет сложнее.

Дева

Не спешите принимать важные решение, потому 29 июля нужно действовать осторожно и просчитывать все на несколько шагов вперед. Это не только положительно скажется на работе, но и удостоится высокой оценки со стороны начальства.

Весы

События разворачиваются именно так, как вы планировали. Поэтому просто наслаждайтесь жизнью. Пришло время расслабиться. Тем более, что любые проблемы, с которыми вы столкнулись, наконец-то исчезли. Посвятите время отдыху и отпустите все тревоги.

Скорпион

29.07 будьте готовы встретиться лицом к лицу с секретами, которые вы тщательно скрывали, и проблемами, которые, как казалось, ушли навсегда. Скорпионам нужно использовать этот момент, чтобы наконец поставить точку и больше никогда к этому не возвращаться. Как бы ни было трудно, не паникуйте и не сдавайтесь. Продолжайте прилагать усилия, и вы увидите, что все будет хорошо.

Стрелец

Стрельцы наконец почувствуют облегчение. Все трудности, с которыми вы встретились за последнее время, наконец отступят. С этого момента старайтесь не позволять стрессу и панике настолько овладевать вами. Прислушивайтесь к себе и принимайте решение только на холодную голову.

Козерог

На самом деле дела идут гораздо лучше, чем думали Козероги. Это позволяет представителям знака начать действовать и достичь поставленных целей. Но не позволяйте себе действовать поспешно, потому что можно допустить непоправимую ошибку.

Водолей

Это идеальный день для самоанализа. Потратив время на то, чтобы обратить свое внимание внутрь, вы сможете четко определить, чего вы хотите и как вам следует действовать дальше. Водолеям важно помнить, что удача на их стороне. Тем более, что 29 июля близкие с радостью протянут вам руку помощи.

Рыбы

Не слушайте окружающих. Решительность и оптимизм – секрет вашего успеха на 29.07.21. У вас есть все необходимое для того, чтобы стать лучше и реализовать задуманное, так что не позволяйте никому или чему-либо сбить вас с курса.

Ранее "Утро.ру" делилось гороскопом на неделю с 26 июля по 1 августа.