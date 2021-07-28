В этот день запрещалось предаваться унынию

29 июля православная церковь чтит память священномученика Афиногена. Он был жестоко казнен за отказ отречься от веры.

ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ В Финогеев день

На Руси этот день считался началом жатвы. Для того, чтобы получить хороший урожай ржи, крестьяне осуществляли особый ритуал. Первый сноп обязательно украшали, а после несли его домой. Сноп ставили в красный угол и не убирали целый год.

Зерна считались целебными, поэтому их использовали, когда пугались маленькие дети.

Найти колосок с самым большим количеством зерен – к счастью и благополучию на весь оставшийся год.

Возвращались с поля, кстати, только с песнями и танцами. А вечером обязательно устраивали шумные гуляния.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 29 ИЮЛЯ

Нельзя ссориться и конфликтовать. Потому что в Финогеев день было принято радоваться жизни. Любая негативная энергия вернется бумерангом.

29 июля – день положительных эмоций, поэтому унынию предаваться тоже нельзя.

Запрещалось собирать ягоды, грибы и рубить дрова. Также не стоит шуметь около леса.

Уборку тоже лучше перенести на другой день. Особенно не рекомендуется подметать пол, иначе можно все благополучие и богатство вымести.

Приметы на 29 июля

Дождь весь день идет – урожай зерна сохранить очень сложно будет.

Если ботва у моркови поникла, тогда скоро дождливая погода установится.

С утра туман – в лесу много грибов будет.

Мыши в поле едят зерно – к суровой зиме.

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