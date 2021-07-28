Приметы на 29 июля: что нельзя делать в Финогеев день

Приметы на 29 июля: что нельзя делать в Финогеев день
Фото: Dmitry Chasovitin/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
В этот день запрещалось предаваться унынию

29 июля православная церковь чтит память священномученика Афиногена. Он был жестоко казнен за отказ отречься от веры. 

ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ В Финогеев день

На Руси этот день считался началом жатвы. Для того, чтобы получить хороший урожай ржи, крестьяне осуществляли особый ритуал. Первый сноп обязательно украшали, а после несли его домой. Сноп ставили в красный угол и не убирали целый год. 

Зерна считались целебными, поэтому их использовали, когда пугались маленькие дети. 

Найти колосок с самым большим количеством зерен – к счастью и благополучию на весь оставшийся год. 

Возвращались с поля, кстати, только с песнями и танцами. А вечером обязательно устраивали шумные гуляния. 

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 29 ИЮЛЯ

  • Нельзя ссориться и конфликтовать. Потому что в Финогеев день было принято радоваться жизни. Любая негативная энергия вернется бумерангом. 
  • 29 июля – день положительных эмоций, поэтому унынию предаваться тоже нельзя. 
  • Запрещалось собирать ягоды, грибы и рубить дрова. Также не стоит шуметь около леса. 
  • Уборку тоже лучше перенести на другой день. Особенно не рекомендуется подметать пол, иначе можно все благополучие и богатство вымести. 

Приметы на 29 июля

  • Дождь весь день идет – урожай зерна сохранить очень сложно будет. 
  • Если ботва у моркови поникла, тогда скоро дождливая погода установится. 
  • С утра туман – в лесу много грибов будет. 
  • Мыши в поле едят зерно – к суровой зиме. 

Ранее "Утро.ру" публиковало календарь народных праздников на август 2021.

Юлия МИХАЙЛОВА

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