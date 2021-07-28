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29 июля православная церковь чтит память священномученика Афиногена. Он был жестоко казнен за отказ отречься от веры.
Зерна считались целебными, поэтому их использовали, когда пугались маленькие дети.
Найти колосок с самым большим количеством зерен – к счастью и благополучию на весь оставшийся год.
Возвращались с поля, кстати, только с песнями и танцами. А вечером обязательно устраивали шумные гуляния.
Ранее "Утро.ру" публиковало календарь народных праздников на август 2021.
Мужчина может объявиться в какой-либо стране и изложить свою версию экстренной посадки самолета с Протасевичем
Экс-кандидат в президенты считает, что совершила ошибку