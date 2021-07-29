Советы астрологов помогут избежать стресса на работе

Пятница обещает быть насыщенной. 30 июля – день приятных знакомств и неожиданных встреч, поэтому постарайтесь не сидеть дома, а найти, чем заняться во второй половине дня. Только от вас зависит, насколько хорошим будет этот день.

Овен

30 июля подходит для решения любых семейных проблем, которые какое-то время не давали Овнам жить спокойно. Прекратите откладывать тяжелый разговор, потому что от этого ситуация лучше не становится. Только так вы сможете наконец расслабиться.

Телец

У Тельцов будет возможность подвести промежуточные итоги этого года и, если представители знака того захотят, пересмотреть свою позицию по отношению к людям и ситуациям. Если не знаете, как быть дальше, попросите совета у друзей или родных.

Близнецы

У Близнецов непростой период. Но все в ваших руках. 30.07 проведите какое-то время наедине с собой, чтобы найти ответы на тревожащие вас вопросы. Не бойтесь меняться, потому что перемены положительно скажутся на вашей жизни и здоровье.

Рак

Ракам 30.07.2021 предстоит очень много общаться. Не всегда разговоры будут приносить радость, потому что порой представителям знака придется решать не свои проблемы. Но не отказывайтесь от помощи, потому что это позволит укрепить отношения с окружающими.

Лев

Львам звезды советуют найти возможность и время, чтобы наконец расслабиться и уделить внимание дорогим им людям. Тем более, что вы прекрасно проведете вечер, и представителям знака будет очень полезно отдохнуть от работы. Возможны финансовые поступления.

Дева

У Дев дела пойдут в гору. Добиться успеха поможет уверенность в себе. Не отказывайтесь от своих слов и не бойтесь отстаивать свою точку зрения. Это даст вам толчок, который представителям знака сейчас очень нужен. Во второй половине дня сходите на свидание или устройте посиделки с друзьями.

Весы

Весы готовы двигаться вперед и достигать своих целей. Возможно получение ценной информации. Не спешите делиться ей с окружающими. Сначала проанализируйте, а после начинайте действовать. 30 июля удача на вашей стороне.

Скорпион

В последнее время Скорпионы находились под большим давлением из-за работы. Но 30.07 у представителей знака наконец появится возможность вздохнуть спокойно. Не сдавайтесь и продолжайте двигаться к цели, даже если дела идут не так быстро, как вам хотелось бы.

Стрелец

В первой половине дня подумайте о том, как бы вы хотели изменить свою жизнь. Наведите порядок в своих мыслях. Настало время перестать жить прошлым и поставить точку в отношениях с людьми, которые никак не могут уйти из вашей жизни.

Козерог

Козерогам 30 июля нужно быть осторожнее. Особенно это касается рабочих вопросов. Только разумная предусмотрительность поможет представителям знака избежать серьезных проблем. Проявите терпение.

Водолей

Пятница будет насыщенной! Водолеи окажутся в центре внимания. Но не теряйте голову и не теряйтесь. Уже в скором времени жизнь представителей знака наполнится захватывающими событиями. Перемены охватят почти все сферы жизни.

Рыбы

30 июля все будет хорошо, поэтому Рыбы будут в приподнятом настроении. Но будьте бдительны, потому что в вашем окружении, как говорят звезды, есть человек, которому нельзя доверять. Не делитесь сокровенными тайнами с малознакомыми людьми, иначе ваша репутация может пострадать.

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