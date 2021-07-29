В пятницу нежелательно совершать крупные покупки

30 июля в народном календаре – Маринин день. Православные чтят память великомученицы Марины Антиохийской. Святая пострадала за свою веру во время правления древнеримского императора Диоклетиана.

Наши предки считали, что Марина является дочерью морского царя. В соответствии с легендой, девушка устала жить под водой и решила выбраться на сушу. Этот поступок разгневал владыку, и он сосредоточил все свои силы на то, чтобы вернуть наследницу домой.

Традиции и обычаи в Маринин день

Как правило, на Марину шли сильные дожди. В этот день крестьяне особенно остерегались молний. Считалось, что тот, кто будет смотреть на искровые разряды, рискует ослепнуть.

30 июля хозяйки должны были поставить на стол блюда из рыбы. Ведь эта еда напрямую ассоциировалась с морским прошлым святой.

Что нельзя делать 30 июля

В пятницу нежелательно делать крупные покупки. В противном случае можно обречь себя на финансовые неудачи.

Во время похода в лес ни в коем случае нельзя шуметь. Предки верили – ослушавшийся навлечет на себя гнев темных сил. Поход за ягодами и грибами, а также охоту переносили на более подходящий день.

30 июля не стоит играть свадьбу. Как гласят поверья, у тех, кто решил связать себя узами брака в этот день, семейная жизнь вряд ли сложится хорошо.

Приметы на 30 июля

У воды летает много стрекоз – быть дождю.

30 июля стоит жаркая погода – зима выдастся морозной.

Сверкает молния – где-то вспыхнет пожар.

Чайки сидят на воде – погода будет хорошей.

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