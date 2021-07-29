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Каждому знаку зодиака стоит придерживаться определенных тонов на предстоящий август – тот, кто сможет выгодно подчеркнуть особенности своего характера, станет баловнем судьбы.
Так, Водолеям и Рыбам лучше всего остановить выбор на бирюзовом и синем. Во многом это правило действует из-за приверженности упомянутых представителей зодиакального круга водной стихии. Именно эти оттенки должны придать носителям заложенное спокойствие и уверенность. А Ракам – по аналогичной причине – стоит сделать акцент на одежде серых тонов.
Иная палитра должна преобладать у представителей земной стихии. Тельцам лучше остановить свой выбор на зеленом цвете, Близнецам же стоит подумать о желтых тонах. Для Дев наиболее оптимальным вариантом станет коричневый цвет.
Что касается Львов, Весов и Скорпионов, то им специалисты подумать об оранжевом, розовом и черном цветах. А вот Овнам стоит подумать о красных. Они подчеркнут эмоциональность этих представителей зодиакального круга. Стрельцам же лучше всего подумать о фиолетовом. Что касается Козерогов, им лучше всего в последний месяц лета выбрать для себя образ с бордовыми оттенками.
Ранее "Утро.ру" делилось гороскопом на неделю с 26 июля по 1 августа.
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