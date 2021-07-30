Астрологи помогут провести выходные с пользой для себя

Последний день месяца будет наполнен заботами, которые, вероятно, будут не совсем приятными. Отдохнуть, скорее всего, не получится. Используйте 31 июля для того, чтобы закончить дела, решение которых вы постоянно откладывали. Тем более, что все усилия окупятся совсем скоро.

Овен

Время получать по заслугам. Овны очень много трудились, поэтому не исключено, что начальство высоко оценит ваши усилия. 31 июля прислушивайтесь к себе и не позволяйте окружающим сбить вас с пути. Только так день пройдет успешно.

Телец

Тельцам необходим отдых. Как говорят звезды, вы испытываете большое давление, поэтому у вас не всегда будут силы, чтобы выполнять даже какие-либо повседневные дела. 31.07 сделайте перерыв. Сейчас вам это необходимо. Разберитесь в себе и не бойтесь отстаивать свои границы.

Близнецы

Представители знака получат возможность, о которой долго мечтали. Не робейте и смело приступайте к реализации планов. Тем более, что удача на вашей стороне. Можно рассчитывать на помощь друзей и коллег, которые поддержат не только словом, но и делом.

Рак

Заранее распланируйте субботу, чтобы успеть выполнить все задачи, которых накопилось немало. Если Раки будут действовать "по ситуации", то маловероятно, что 31 июля они продвинутся вперед.

Лев

Пора прекращать хандрить. С самого утра Львы наконец ощутят прилив энергии и сил. Ловите момент и не бойтесь брать на себя ответственность. 31.07 вы почувствуете, что пора оставить прошлое в прошлом. Прислушайтесь к себе и начните самостоятельно творить свою судьбу.

Дева

31.07.2021 ничто и никто не может вас сломить, поэтому можете действовать смело. Хотели повышения на работе? Поговорите об этом с руководством. Мечтали отправиться в путешествие? Сейчас самое время! В эту субботу звезды сияют для Дев.

Весы

Представители знака почувствуют долгожданное облегчение. Многие проблемы 31 июля решатся сами собой, Весам даже не придется прикладывать усилия. Не спешите и помните, что всему свое время. Во второй половине дня лучше найти время на отдых.

Скорпион

Хороший день, чтобы сосредоточиться на себе. В последнее время Скорпионы слишком часто занимались решением не своих проблем, теперь же настало время подумать о собственных задачах. Уделите время самоанализу, продумайте план на будущее и действуйте.

Стрелец

Стрельцам 31.07.2021 захочется уйти в себя, отстраниться ото всех и побыть наедине со своими мыслями. Не самая хорошая идея, особенно, если вы чувствуете некоторое разочарование в себе. Лучше встретьтесь со старыми друзьями или навестите родных. Они вернут вам уверенность в себе.

Козерог

Чрезмерная подозрительность – не самое лучшее ваше качество. В субботу оно проявит себя особенно ярко. Постарайтесь контролировать свои эмоции, если не хотите нарваться на конфликт. Однако именно 31.07 Козероги поймут, кто стоит их времени и дружбы, а кто нет.

Водолей

Есть высокая вероятность, что вы поругаетесь с кем-то из близких. Постоянная смена планов, неспособность договориться приведет к ссоре. Постарайтесь сохранять спокойствие и занять более дипломатичную позицию, чтобы не усугублять ситуацию.

Рыбы

Рыб будут постоянно пытаться выбить из колеи. На помощь придет интуиция и умение находить выход из критических ситуаций. Но 31 июля лучше не спешите принимать решения. Тщательно все обдумайте, а после приступайте к реализации идей. Благо, звезды на вашей стороне, поэтому успех гарантирован.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, жизнь каких знаков зодиака изменится этой осенью.

