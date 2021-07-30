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31 июля в народе отмечается Омельянов день. Православные чтят память мученика Емилиана Доростольского.
Емилиан тайно исповедовал христианство. Однажды он пробрался в языческий храм и начал молотком разбивать идолов. Закончив разгром, мученик скрылся. Язычники, перед глазами которых открылась шокирующая картина, стали искать виновного. Они схватили первого попавшегося христианина и начали вершить над ним суд.
Увидев это, Доростольский поспешил сознаться в содеянном. Тогда толпа с криками набросилась на него. Судья приказал бросить христианина в костер.
Наши предки к этому дню старались закончить все работы в поле. На место вызывали священника – он служил молебен и просил у Бога, чтобы урожай на следующий год был богатым.
Весь инвентарь, используемый при жатве, выкладывали по окружности и поливали святой водой.
Вечером все члены семьи отправлялись в баню. Было принято использовать веники из ржаных колосьев. Считалось, что данные изделия снимут всю усталость и зарядят энергией на долгое время.
В последний день июля нежелательно переедать. В соответствии с приметами, чем больше живот, тем меньше денег будет водиться у этого человека.
31 июля не лучший день для того, чтобы сыграть свадьбу. В противном случае жизнь молодоженов будет сложной.
Не стоит в этот день заниматься серьезными делами. К сожалению, желаемого результата они не принесут.
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